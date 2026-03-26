Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4

De: Irina Vlad 26/03/2026 | 18:54
În contextul presiunilor economice asupra românilor, măsura de ajutor social pentru carburanți face parte dintr-un pachet de sprijin pentru populație, oferit de administrația locală. Prima tranșă de bani va ajunge la beneficiar începând cu 1 aprilie. Cine sunt, de fapt, românii care primesc cei 600 de lei? 

Sprijinul financiar este destinat locuitorilor din sectorul 4. Decizia primarului Daniel Băluță vine în contextul scumpirilor aceelerate ale carburanților și al creșterii costului de trai și are ca scop sprijinirea persoanelor activi pe piața munciil, care depind de transportul auto în activitatea lor zilnică.

Cine beneficiază de ajutorul pentru carburanți

Ajutorul are valoarea de 600 de lei și va fi acordat pe o perioadă de 6 luni, în trei tranșe. Prima plată va ajunge la beneficiari începând cu 1 aprilie. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 4 de cel puțin un an și să fi fost angajați la un loc de muncă stabil în primele trei luni ale anului.

De asemenea, beneficiarii trebuie să aibă un venit net lunar de cel mult 5.000 de lei/persoană sau maximum 10.000 de lei/familie. De asemenea, persoanele care solicită sprijinul financiar trebuie să dețină un singur vehicul (inclusiv în leasing), cu o capacitate a motorului de cel mult 2.000 cmc. Mașinile hibride, electrice sau cu GPL nu se încadrează în program.

„Tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflația este de 10%, taxele și impozitele au crescut, astfel încât, pentru cetățenii Sectorului 4, am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de dezvoltare urbană, începând cu data de 1 aprilie.

A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activi, care au loc de muncă, prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni, un ajutor în cuantum de 200 de lei pentru carburant. Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4 care au domiciliul aici de mai mult de un an, care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm³ și care au un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei net.

Acestea sunt măsuri de solidaritate pe care trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

De asemenea, începând cu 1 aprilie 2026, locuitorii Sectorului 4 nu vor mai avea obligativitatea achitării taxei de dezvoltare urbană. Plata taxei va fi suspendată pe termen nelimitat, Măsura era una provizorie și viza creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință, activitate care, în contextul actual, va fi amânată.

