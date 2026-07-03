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Daiana Anghel a lămurit totul! Este sau nu într-o relație după despărțirea de Sorin Gonțea?

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 22:27
Daiana Anghel a lămurit totul! Este sau nu într-o relație după despărțirea de Sorin Gonțea?
Daiana Anghel
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Viața personală a Daianei Anghel continuă să fie un subiect de interes pentru comunitatea pe care și-a construit-o în mediul online. După separarea de Sorin Gonțea, mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea au încercat să afle dacă influencerița și-a refăcut sau nu viața sentimentală. Curiozitatea s-a menținut în ultimele luni, iar întrebările legate de un posibil nou partener au apărut în mod repetat pe platformele de socializare. Iată ce a răspuns aceasta!

Recent, creatoarea de conținut a decis să lămurească situația și să pună capăt speculațiilor care au circulat în jurul acestui subiect. Cu ocazia unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pentru urmăritorii săi, Daiana Anghel a confirmat că nu se află într-o relație în prezent. Totodată, a evidențiat faptul că nu își dorește ca viața sa privată să devină un subiect constant de dezbatere și că preferă să păstreze anumite aspecte doar pentru cercul apropiat.

Este sau nu Daiana Anghel într-o relație?

Interesul publicului pentru situația ei sentimentală a crescut considerabil după despărțirea de Sorin Gonțea. Cei doi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din mediul online și au devenit și mai cunoscuți după participarea la emisiunea „Power Couple”, competiție pe care au reușit să o câștige. Parcursul lor în cadrul show-ului a fost urmărit de un număr mare de telespectatori, iar imaginea lor de cuplu unit le-a adus numeroși susținători.

Ulterior, vestea separării a surprins o mare parte dintre cei care îi urmăreau. Anunțul privind încheierea căsniciei a generat numeroase reacții și speculații în spațiul online, însă cei doi au ales să trateze situația cu discreție și fără a transforma despărțirea într-un conflict public.

De la acel moment, Daiana Anghel și-a concentrat atenția asupra proiectelor profesionale și asupra activității din mediul digital.

În tot acest timp, urmăritorii au continuat să îi adreseze aceeași întrebare, încercând să afle dacă există o persoană nouă în viața ei. Lipsa aparițiilor publice alături de un posibil partener a alimentat diferite presupuneri, însă influencerița nu a confirmat niciodată existența unei noi relații.

„Nu există quiz fără această întrebare pusă de 495483 de ori. :)))))) Nu sunt momentan într-o relație, nu știu ce plus valoare aduce această informație. Și oricum nu e c-aș face vreo defilare și dac-aș fi, când o să fiu. Că nu dau anunț în acest sens și nici nu mă etalez. Mi-ați cunoscut o foarte mică parte din viața privată când am fost căsătorită, restul este doar pentru mine”, a răspuns Daiana Anghel la întrebarea „Ești într-o relație?”.

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