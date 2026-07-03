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La ce oră joacă Sorana Cîrstea cu Linda Noskova, la Wimbledon? Cine transmite meciul la TV

De: David Ioan 03/07/2026 | 22:39
La ce oră joacă Sorana Cîrstea cu Linda Noskova, la Wimbledon? Cine transmite meciul la TV
La ce oră joacă Sorana Cîrstea cu Linda Noskova, la Wimbledon? Cine transmite meciul la TV
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Sorana Cîrstea, 36 de ani și numărul 18 mondial, urmează să o întâlnească sâmbătă, 4 iulie, pe Linda Noskova, jucătoarea de 21 de ani aflată pe locul 12 WTA, în turul al treilea de la Wimbledon. Confruntarea este programată ca ultim meci al zilei pe terenul 3 de la All England Club și va fi transmisă în direct pe Eurosport 1.

Românca vine după două runde solide, în care le-a eliminat pe Sara Bejlek, scor 6-1, 7-6, și pe Kimberly Birrell, scor 6-3, 6-4. De cealaltă parte, Noskova a trecut de Ella Seidel și Camila Osorio, confirmând forma constantă pe care o arată în acest sezon.

La ce oră joacă Sorana Cîrstea cu Linda Noskova, la Wimbledon

Programul stabilit de organizatori plasează duelul Cîrstea – Noskova ca al treilea meci al zilei pe terenul 3, după partidele Alex De Minaur – Zachary Svajda și Jasmine Paolini – Maria Sakkari. Meciurile încep la ora 13.00, iar ora estimată pentru intrarea Soranei pe teren este după 17.00.

„Am spus așa, ca o glumă, că aș vrea să încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie sau iulie și să joc de cinci ori cu o jucătoare, însă se întâmplă. Ne cunoaștem destul de bine, nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte”, a declarat Sorana Cîrstea despre întâlnirea cu Noskova.

„O jucătoare puternică, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere, însă, în același timp, am câștigat chiar trei meciuri anul acesta împotriva ei și cred că pot să fac un meci bun. Contează foarte mult ce am eu de făcut și să îmi țin jocul”, a completat ea.

În cazul unei victorii, Cîrstea ar ajunge în optimile de finală ale competiției, unde ar urma să o întâlnească pe câștigătoarea duelului dintre Amanda Anisimova și Madison Keys.

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