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Schimbări de ultimă oră pe Aeroportul Otopeni: se închide temporar! Toți românii trebuie să știe asta

De: Elisa Tîrgovățu 19/08/2026 | 18:53
Schimbări de ultimă oră pe Aeroportul Otopeni: se închide temporar! Toți românii trebuie să știe asta
Schimbări la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Parcarea de la Sosiri se închide temporar / Sursa foto: Pixabay
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Aeroportul Internațional „Henri Coandă” intră într-o nouă etapă de modernizare, iar lucrările afectează, de această dată, și zona exterioară a terminalului. Începând de astăzi, parcarea situată în fața terminalului de Sosiri va fi închisă temporar pentru intervenții de consolidare și modernizare.

Măsura înseamnă eliminarea, pentru o perioadă, a aproximativ 600 de locuri de parcare. Restricțiile fac parte din amplul proiect de reabilitare derulat la cel mai mare aeroport din România, care în ultimii ani a fost criticat în repetate rânduri pentru starea infrastructurii și condițiile oferite pasagerilor.

Șoferii nu vor mai putea folosi parcarea de la Sosiri

Începând cu 19 august, accesul auto în parcarea din zona Sosiri a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” este suspendat temporar. Restricțiile sunt programate până la începutul anului viitor și au fost impuse pentru desfășurarea unor lucrări ample de reabilitare.

Construcția, realizată în anul 2003, va trece prin intervenții la structura de rezistență, fundații și instalațiile aferente. Proiectul include și lucrări menite să îmbunătățească nivelul de siguranță al clădirii în cazul unui cutremur.

În urma închiderii, 558 de locuri de parcare nu vor mai putea fi utilizate, dintr-un total de 2.226. Pasagerii sunt sfătuiți să își planifice din timp sosirea la aeroport și să aloce un interval suplimentar pentru deplasare.

Pentru perioada lucrărilor, taxiurile și serviciile de transport prin aplicații vor prelua pasagerii din zona terminalului Plecări. Tot aici vor avea stație și autobuzele liniilor 100 și 442, care vor deservi pasagerii aeroportului.

Pe fondul lucrărilor, există însă și perspective pentru o capacitate mai mare de parcare. Din această toamnă, o nouă parcare, cu peste 1.000 de locuri, ar urma să fie dată în folosință, în timp ce alte două proiecte, care vor aduce împreună mai mult de 1.600 de locuri, se află în pregătire.

Investițiile vin într-un moment în care numărul pasagerilor continuă să crească. Aeroportul „Henri Coandă” a înregistrat, în primele șase luni din 2026, un nivel record de peste 8 milioane de pasageri.

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