Un nou scandal în Familia Regală! Cadoul pe care Meghan Markle i l-a oferit Prințesei Eugenie, scos la vânzare pe eBay

Un cadou cu o puternică încărcătură personală, oferit de Meghan Markle Prințesei Eugenie și soțului acesteia, Jack Brooksbank, a ajuns în mod neașteptat pe o platformă de vânzări online. Este vorba despre un exemplar al cărții pentru copii „The Bench”, publicată de Ducesa de Sussex în 2021 și despre care vânzătorul susținea că fusese semnat și dedicat special celor doi membri ai Familiei Regale.

Volumul a fost listat pe eBay la un preț de 19.999,99 lire sterline, echivalentul a aproape 24.000 de euro. Apariția cărții în mediul online a atras atenția presei britanice, mai ales datorită presupusei dedicații personale de pe prima pagină. La scurt timp după ce povestea a început să circule, anunțul a fost retras de pe platformă.

Cum a ajuns cartea dedicată pe eBay

Cartea nu ar fi fost un simplu exemplar semnat. Potrivit detaliilor prezentate în anunț, pe pagina introductivă era trecută o dedicație adresată Prințesei Eugenie și lui Jack Brooksbank. Mesajul fusese datat în 2021, anul în care cei doi deveniseră părinții lui August.

Dedicația făcea referire la relația dintre un tată și copilul său și avea legătură cu povestea personală care a stat la baza volumului. Meghan a scris „The Bench” pornind de la un poem pe care i l-a dedicat Prințului Harry de Ziua Tatălui, după nașterea fiului lor, Archie.

Un alt element care a făcut ca exemplarul să fie considerat deosebit este legătura cu Frogmore Cottage. În perioada respectivă, Eugenie și Jack locuiau în aceeași proprietate în care fuseseră găzduiți anterior Harry și Meghan. Astfel, cartea oferea o legătură directă între cele două familii și perioada în care relațiile dintre membrii acestora erau încă apropiate.

Prezența volumului pe eBay a generat imediat numeroase întrebări. Un astfel de obiect, care ar fi fost oferit în cadrul familiei regale și care purta o dedicație personală, a ajuns să fie comercializat de un comerciant specializat în cărți și obiecte semnate.

Nu există însă informații certe despre traseul cărții înainte de apariția sa pe platformă. Nu este clar dacă volumul a fost vândut de proprietarul inițial, dacă a fost oferit unei alte persoane, dacă a fost uitat într-o locuință sau dacă a ajuns în posesia comerciantului prin intermediul unei alte persoane.

De asemenea, nu există confirmarea că Prințesa Eugenie sau Jack Brooksbank au decis personal să se despartă de carte.

Pe internet au apărut rapid teorii potrivit cărora Eugenie ar fi renunțat intenționat la cadou, iar gestul ar reprezenta un semnal în relația cu Meghan și Harry. Aceste interpretări nu sunt susținute însă de dovezi concrete.

De ce a fost important momentul în care a fost oferit

Mai mult, autenticitatea semnăturii și a dedicației nu a fost verificată independent. Vânzătorul prezenta volumul drept un exemplar semnat de Meghan Markle, însă nu au fost oferite public suficiente detalii pentru a demonstra cu certitudine proveniența acestuia.

Contextul în care Meghan ar fi oferit cartea este unul relevant pentru poveste. În 2021, Eugenie și Jack tocmai deveniseră părinți pentru prima dată. Fiul lor, August, s-a născut în februarie, cu câteva luni înainte ca „The Bench” să fie publicată.

Cartea a apărut în iunie 2021 și a fost inspirată de experiența lui Meghan ca mamă și de relația dintre Harry și Archie. Volumul este construit în jurul legăturii emoționale dintre un tată și copilul său, iar dedicația pentru Eugenie și Jack ar fi fost adaptată tocmai acestui moment din viața lor.

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