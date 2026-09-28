Femeile care ar putea face pace între William și Harry! Au mai încercat deja să-i împace, dar fără succes

Lady Sarah McCorquodale și Lady Jane Fellowes, surorile mai mari ale Prințesei Diana, au rămas timp de aproape trei decenii una dintre cele mai discrete legături dintre William și Harry și familia mamei lor. Cele două femei au evitat interviurile și expunerea publică, dar au continuat să fie prezente în momente importante din viețile nepoților lor și, potrivit unor surse citate de Daily Mail, au încercat chiar să repare ruptura dintre cei doi frați, fără să forțeze însă o reconciliere. Un episod petrecut la înmormântarea lui Lord Robert Fellowes arată cât de delicată a devenit situația: William și Harry au fost așezați separat tocmai pentru a nu fi obligați să interacționeze.

William și Harry, ținuți la distanță chiar la o înmormântare

Potrivit Daily Mail, dacă nu ar fi existat o mică dramă regală de ultim moment, înmormântarea lui Lord Fellowes, desfășurată în Norfolk în urmă cu doi ani, ar fi putut rămâne o reuniune de familie discretă. Decizia neașteptată a Prințului Harry de a traversa Atlanticul pentru a participa la slujba organizată la biserica St Mary’s din Snettisham a creat însă o problemă urgentă pentru familia Spencer.

Unde trebuia să fie așezat fiul cel mic al Dianei, în condițiile în care și fiul ei cel mare, Prințul de Wales, urma să participe?

Pe fondul conflictului dintre cei doi frați, mătușile lor din partea mamei, cele două surori mai mari ale Dianei, au gestionat situația cu diplomație. William ar fi stat alături de cei trei copii adulți ai lui Lady Sarah McCorquodale, în timp ce Harry a fost așezat separat, alături de copiii adulți ai lui Lady Jane Fellowes. Cei doi prinți au sosit și au plecat separat și nu au fost nevoiți să vorbească unul cu celălalt.

Acea zi atent organizată din august 2024, despre care publicația scrie că ar fi fost ultima ocazie în care cei doi prinți s-au aflat în aceeași încăpere, ilustrează poziția extrem de delicată în care s-au aflat surorile Spencer după moartea Dianei, încercând să împace loialitatea față de Coroană cu memoria surorii lor și, mai recent, cu ruptura dintre nepoții lor.

Noua carte a lui Charles Spencer ar fi complicat situația

Publicarea volumului Swan Song, controversata carte despre Diana scrisă de fratele lor mai mic, Charles Spencer, riscă, potrivit materialului, să facă și mai dificil acest exercițiu de echilibru.

Deși cei trei frați sunt apropiați și foarte loiali unul față de celălalt, o sursă a declarat pentru Daily Mail că „există sentimentul în familia Spencer extinsă că memoria Dianei este cel mai bine servită dacă este lăsată să se odihnească în pace și că această carte nu ar fi trebuit să fie scrisă”.

De altfel, deși Charles Spencer citează numeroase persoane în carte și se bazează pe amintirile sale detaliate despre conversații, vocile lui Sarah și Jane lipsesc în mod vizibil din paginile volumului.

Potrivit aceleiași surse, cele două femei vor să păstreze vie memoria surorii lor, dar nu ar vedea rostul continuării unui conflict cu Familia Regală care aparține trecutului și care, în opinia sursei, ar putea crea noi probleme pentru monarhie.

„Nu sunt cu adevărat preocupate de sentimentele Regelui, ci de faptul că fiul Dianei, nepotul lor, va purta într-o zi coroana”, a declarat sursa.

Surorile Dianei au ales discreția

În timp ce Charles Spencer și-a exprimat public în repetate rânduri devotamentul față de memoria Dianei și dorința de a-i proteja moștenirea, sursa citată susține că surorile sale mai mari au o abordare mult mai pragmatică.

Suferința provocată de modul în care Diana ar fi fost tratată după divorț, de moartea ei neașteptată și de evenimentele care au urmat nu trebuie minimalizată, spune sursa, însă Sarah și Jane ar avea o manieră diferită de a-și aminti sora.

„Diana nu va fi uitată niciodată, dar nici ele nu exagerează lucrurile. Iar atunci când Harry sau William sunt împreună cu ele, Diana este rareori menționată, cu excepția cazurilor în care discută despre ceva anume. Pentru ele, viața merge înainte, iar familia înseamnă prezentul.”

Au fost alături de William și Harry după moartea mamei lor

După moartea Dianei, Sarah și Jane au preluat o parte din rolul matern rămas gol și au participat cu regularitate la evenimentele sportive ale celor doi prinți la Ludgrove School și Eton. Au fost prezente și la marile evenimente ale familiei, inclusiv la nunțile nepoților lor.

Lady Jane a susținut singura lectură în cadrul nunții Prințului Harry cu Meghan Markle, în 2018, alegerea fiind un fragment din Cântarea Cântărilor, selectat ca omagiu pentru Diana. În 2024, ea l-a sprijinit din nou pe Harry, participând la slujba aniversară a Jocurilor Invictus din Londra.

În același an, Lady Sarah a apărut alături de Prințul William la ceremonia de absolvire de la RAF Cranwell, în Lincolnshire, după ce fusese prezentă și în 2008, când William își primise propriile însemne de pilot RAF.

„Au încercat să repare rupturile” dintre William și Harry

William și Harry ar fi rămas apropiați și de cei șase veri primari ai lor, alături de care își petreceau vacanțele în copilărie, împreună cu Diana și mătușile lor, iar de-a lungul anilor au participat frecvent la nunțile din familia Spencer.

„Mătușile au păstrat legături excelente atât cu William, cât și cu Harry și fac tot posibilul pentru a-i ține aproape”, susține sursa citată de publicație.

Aceeași persoană afirmă că Sarah și Jane „au încercat să repare rupturile pe măsură ce frații s-au îndepărtat unul de celălalt, fără succes, dar nu au încercat să forțeze o reconciliere”.

Lady Jane, prinsă între familia Spencer și Familia Regală

Lady Jane s-ar afla într-o poziție cu atât mai delicată cu cât soțul său, regretatul Robert Fellowes, a fost unul dintre cei mai importanți consilieri ai Reginei Elisabeta a II-a și a ajutat-o pe suverană să traverseze perioada dificilă a divorțului dintre Charles și Diana, precum și tragedia provocată de moartea Prințesei.

O sursă citată de Daily Mail susține că Charles Spencer ar fi provocat nemulțumire în familie prin felul în care a adus-o pe regretata Regină în memoriile sale și afirmă că Sarah și Jane, spre deosebire de fratele lor, ar fi încercat să mențină o relație civilizată cu Familia Regală extinsă, unde au și numeroși prieteni. În cazul lui Jane, sursa consideră că aceasta ar fi putut fi deranjată și de felul în care regretatul său soț este prezentat în carte.

O altă sursă oferă însă o perspectivă diferită și susține că Charles Spencer le-ar fi vorbit cu siguranță surorilor sale despre proiectul său. Potrivit acestei persoane, cele două îl consideră pe fratele lor mai mic capul familiei și sunt „extrem de loiale brandului Spencer”.

„Probabil au spus: «Dă-i înainte, Carlos [porecla lui Charles], dar nu ne implica». Adică aceasta a fost abordarea lor obișnuită. Dacă au citit sau nu manuscrisul înainte de publicare, habar nu am”, a spus cea de-a doua sursă.

Sarah Spencer a avut o relație cu actualul Rege Charles

Legăturile celor două surori cu Familia Regală au început, de fapt, cu mult înainte ca Diana să intre în centrul atenției. În anii 1970, Sarah a avut o relație cu Charles, pe atunci Prinț de Wales, și chiar a fost prezentată în presa vremii drept o posibilă viitoare soție a acestuia.

Cei doi s-au apropiat după ce Sarah a stat la Castelul Windsor în timpul Royal Ascot din 1977, iar ulterior au fost văzuți împreună la meciuri de polo și în alte împrejurări. În ianuarie 1978, Sarah a fost invitată la Sandringham, unde, potrivit articolului, Regina ar fi încercat să-și formeze o părere despre ea ca posibilă soție și viitoare regină consoartă pentru fiul său cel mare.

Sarah a respins însă public ideea unei logodne și a declarat răspicat că nu era îndrăgostită de Prințul Charles.

„Nu m-aș căsători cu nimeni pe care nu l-aș iubi, indiferent dacă ar fi gunoierul sau Regele Angliei. Dacă m-ar cere, l-aș refuza”, spunea ea la vremea respectivă.

În august 1979, orice speculație privind posibilitatea ca Sarah să devină Prințesă de Wales a luat sfârșit după ce și-a anunțat logodna cu Neil McCorquodale, după o relație de numai cinci săptămâni. Diana avea să se căsătorească cu Prințul de Wales în anul următor celui în care Sarah însăși s-a căsătorit, iar sora ei avea să glumească ulterior că ea fusese cea care îi făcuse cunoștință Dianei cu viitorul rege.

Au mers alături de Charles să aducă trupul Dianei de la Paris

Poate cea mai puternică imagine a relației complicate dintre familia Spencer și Familia Regală a venit după moartea Dianei. La două decenii după ce relația dintre Sarah și Charles ajunsese pe prima pagină a ziarelor, Sarah și Jane au zburat împreună cu el la Paris, la numai câteva ore după accidentul de mașină în care Diana și-a pierdut viața.

După ce i-au văzut trupul, cei trei au fost fotografiați împreună pe treptele spitalului Pitié-Salpêtrière și s-au pregătit să însoțească sicriul Dianei înapoi în Marea Britanie.

Aproape trei decenii mai târziu, Sarah și Jane continuă să adopte aceeași discreție. În timp ce Charles Spencer a revenit în lumina reflectoarelor cu Swan Song, surorile sale au rămas în plan secund, păstrând legătura cu ambii fii ai Dianei și încercând, potrivit surselor publicației, să nu permită conflictului dintre William și Harry să rupă și legăturile acestora cu familia mamei lor.

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Marea ruptură din Familia Regală nu s-a terminat! Harry se apropie de Charles, dar relația cu William pare imposibil de reparat