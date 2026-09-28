Medicamentul pe care aproape toți îl avem în casă! Dr. Pautov explică de ce trebuie să citești substanța activă de pe cutie

Paracetamolul este unul dintre cele mai cunoscute și utilizate medicamente, iar la dozele recomandate rămâne un medicament sigur, însă Dr. Mihail Pautov atrage atenția asupra unei greșeli aparent banale care poate avea consecințe extrem de grave. Medicul explică faptul că pericolul apare mai ales atunci când o persoană combină, fără să-și dea seama, mai multe produse care conțin aceeași substanță activă, situație întâlnită frecvent în sezonul răcelilor și gripei, când peste medicamentul obișnuit pentru durere sunt adăugate plicuri sau tablete pentru simptomele de răceală care conțin deja paracetamol.

Paracetamolul și riscul de insuficiență hepatică acută

Dr. Mihail Pautov pornește de la un aparent paradox: unul dintre medicamentele pe care oamenii le consideră printre cele mai sigure poate deveni extrem de periculos atunci când doza este depășită. Medicul se referă la datele din Statele Unite și subliniază că multe dintre cazurile de supradozaj nu sunt intenționate, ci apar tocmai pentru că pacienții folosesc simultan mai multe medicamente fără să observe că acestea au aceeași substanță activă.

„Cea mai sigură pastilă din casa ta este, în același timp, prima cauză din Statele Unite pentru care un ficat sănătos cedează în câteva zile (trimite asta părinților tăi).

Nu e o exagerare și nici o poveste despre oameni care au înghițit o cutie întreagă. În Statele Unite, unde datele sunt cele mai bune, paracetamolul este astăzi prima cauză de INSUFICIENȚĂ HEPATICĂ acută, adică de ficat care se oprește brusc din funcționat, iar cam jumătate dintre cazuri nu sunt intenționate, ci li se întâmplă unor oameni care voiau doar să scape de o durere sau de o răceală. Într-un studiu mare, făcut în 22 de spitale americane, aproape 4 din 10 dintre acești pacienți luaseră în același timp 2 sau mai multe produse care conțineau paracetamol.”

Greșeala care poate apărea foarte ușor în sezonul răcelilor

Riscul devine cu atât mai important în perioada răcelilor și gripei, explică medicul, deoarece paracetamolul nu se găsește numai în comprimatele pe care scrie evident numele substanței. El poate intra în compoziția unor produse combinate destinate simptomelor de răceală și gripă, iar o persoană poate ajunge să ia paracetamol din două surse diferite fără să realizeze acest lucru.

„Iar acum începe sezonul răcelilor, adică exact perioada în care această supradozare se întâmplă cel mai ușor, pentru că foarte multe pliculețe și tablete pentru răceală și gripă conțin deja paracetamol, iar omul le ia peste pastila de durere de cap pe care o lua oricum, fără să se uite ce scrie pe cutie.”

Ce se întâmplă în ficat atunci când este luat prea mult paracetamol

Pentru a explica mecanismul într-o formă ușor de înțeles, Dr. Mihail Pautov compară sistemul prin care organismul neutralizează produșii toxici rezultați din metabolizarea paracetamolului cu un „stingător”. La dozele obișnuite, mecanismul de protecție este suficient, însă situația se poate schimba atunci când cantitatea de medicament este prea mare sau există factori care cresc vulnerabilitatea organismului.

„Cum poate să strice ficatul o pastilă pe care o luăm cu toții fără să ne gândim de două ori? Ficatul transformă fiecare pastilă de paracetamol, iar din transformarea asta rămâne de fiecare dată o cantitate mică de reziduu ușor toxic. Gândește-te că ficatul are lângă el un stingător care stinge reziduul ăsta pe măsură ce apare. La dozele obișnuite stingătorul este de ajuns și nu se întâmplă nimic rău, dar dacă iei prea mult, prea des, sau dacă stingătorul era deja pe jumătate gol pentru că ai băut alcool în zilele dinainte ori pentru că n-ai mai mâncat ca lumea de când ești bolnav, el se golește, iar reziduul începe să ardă celulele ficatului, una câte una.”

De ce primele ore pot fi înșelătoare

Una dintre cele mai periculoase particularități ale supradozajului cu paracetamol, potrivit explicațiilor medicului, este faptul că persoana afectată poate să nu se simtă foarte rău imediat. Tocmai această aparentă stare bună poate întârzia prezentarea la spital, deși intervenția medicală precoce este esențială.

Dr. Pautov vorbește și despre existența unui antidot administrat în spital și citează rezultatele unui studiu în care riscul leziunilor hepatice grave a fost mult mai redus atunci când tratamentul a fost administrat în primele ore.

„Și aici e partea periculoasă: în prima zi, omul care a luat prea mult se simte aproape bine, cel mult un pic greață, și tocmai de aceea nu merge nicăieri, în timp ce ficatul se strică în liniște și ajunge la cel mai rău punct abia după 3 sau 4 zile. Există însă un antidot, dat în spital, care face un singur lucru, reîncarcă stingătorul, și care funcționează aproape perfect dacă e dat devreme. Într-un studiu pe peste 2.500 de oameni, cei care l-au primit în primele 10 ore au făcut leziuni grave de ficat în 6% din cazuri, iar cei care l-au primit între 10 și 24 de ore, în 26%. Adică exact în orele în care omul se simte bine și crede că a trecut, se mai poate face aproape totul.”

Dr. Pautov, despre pacienții pe care i-a văzut la Fundeni

Medicul vorbește și din experiența sa de la Fundeni, unde spune că a văzut pacienți tineri care au ajuns să aibă nevoie de transplant după instalarea insuficienței hepatice acute provocate de paracetamol. Un detaliu care poate surprinde este că, potrivit acestuia, ficatul afectat în acest mod poate să pară normal din punct de vedere al aspectului și consistenței, deși funcția sa este grav compromisă.

„Acest antidot nu îl iei singur, și dacă ficatul a apucat să se strice, nu prea mai ai altă alternativă în afara transplantului de ficat; am văzut în practica mea de la Fundeni câțiva pacienți, tineri, ajunși pe masa de operație, cu ghinionul de a face insuficiență hepatică acută cauzată de paracetamol dar și norocul să existe fix atunci un donator care să poată dona ficat sănătos; culmea este că ficatul care a făcut insuficiență hepatică acută de la paracetamol arată perfect sănătos și are o consistență absolut normală la atingere (comparativ cu un ficat cirotic), dar este și complet nefuncțional.”

Regula simplă care poate preveni supradozarea accidentală

Mesajul practic transmis de Dr. Mihail Pautov este să nu ne uităm numai la denumirea comercială a unui medicament, ci și la substanța activă trecută pe ambalaj și în prospect. Două produse cu nume și destinații aparent diferite pot conține aceeași substanță, iar administrarea lor concomitentă poate duce la depășirea dozei recomandate.

„Așa că regulile sunt simple și nu costă nimic. Citește substanța activă de pe fiecare cutie, nu doar numele mare de pe ea, și nu lua niciodată 2 produse care conțin aceeași substanță, chiar dacă unul e pentru răceală și celălalt pentru durere. Nu depăși doza maximă scrisă în prospect, iar în zilele în care bei alcool sau nu mănânci fii mai atent decât de obicei. Și dacă tu sau cineva din familie a luat mai mult decât trebuia, nu aștepta să apară simptomele, pentru că ele apar prea târziu, ci mergi la camera de gardă imediat, chiar dacă te simți perfect, sau măcar sună-ți medicul de familie.”

Paracetamolul nu trebuie transformat într-un medicament de care să ne fie frică

Dr. Pautov încheie însă avertismentul cu o precizare importantă: mesajul său nu este că paracetamolul ar trebui evitat sau privit ca un medicament periculos în orice situație. La doza corectă, spune medicul, acesta rămâne unul dintre medicamentele bune și sigure disponibile, problema fiind supradozarea și, în special, dublarea accidentală a substanței active prin administrarea mai multor produse.

„Și ca să nu plece nimeni de aici cu o frică greșită, paracetamolul rămâne unul dintre cele mai bune și mai sigure medicamente pe care le avem, la doza corectă. Problema nu e pastila, ci dublarea ei fără să știi, iar dacă ai o boală de ficat sau iei tratamente cronice, doza potrivită pentru tine o stabilești cu medicul tău.”

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