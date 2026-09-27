Regele Charles, nemulțumit de Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. „Un flux constant de plângeri”

Regele Charles, nemulțumit de Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. „Un flux constant de plângeri”
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Sursa foto: Profimedia
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Revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie ar fi provocat noi tensiuni în Familia Regală. Potrivit unei surse, Regele Charles ar fi nemulțumit de faptul că fiul și nora sa ar fi venit cu un „flux constant de plângeri” și solicitări.

În spatele ușilor închise, monarhul ar fi fost deranjat de felul în care au decurs lucrurile după revenirea cuplului, potrivit Express.

O sursă citată de publicație susține că Regele Charles nu ar fi primit suficient timp pentru a se pregăti pentru revenirea fiului său în țară.

„Charles nu a fost încântat că Harry l-a anunțat cu atât de puțin timp înainte că se întoarce. I-a luat prin surprindere pe toți cei de la Palat”, a susținut sursa.

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Problemele nu s-ar fi oprit însă aici. Se pare că Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie cu pretenții care l-ar fi deranjat pe monarh.

„Asta a fost destul de rău, dar de atunci a existat un flux constant de plângeri venite din partea lor, alături de o mulțime de solicitări. Există un sentiment uriaș că li se cuvine totul și o acceptare a faptului că nu s-a învățat, de fapt, nicio lecție”, a adăugat sursa.

Harry a vorbit public despre primele săptămâni de la revenirea în Marea Britanie, pe care le-a descris drept „pline de evenimente”, precizând totodată că familia sa este fericită.

Sursa foto: Profimedia

Regele a intervenit după scandalul legat de Jocurile Invictus

Tensiunile au fost amplificate de controversa provocată de scrisoarea referitoare la statutul lui Harry și Meghan.

Uganda a anunțat inițial că se retrage de la Jocurile Invictus din 2027, competiția fondată de Prințul Harry pentru militarii și veteranii răniți sau bolnavi. Generalul Muhoozi Kainerugaba, șeful armatei ugandeze, a declarat că țara sa nu va participa la ceva ce nu beneficiază de aprobarea Regelui Charles.

Decizia a fost ulterior anulată după o discuție între Kainerugaba și Sir Clive Alderton, principalul secretar privat al Regelui. Oficialului ugandez i s-a transmis că Charles nu are nicio problemă cu participarea țării la Jocurile Invictus și că pregătirile pentru competiție ar trebui să continue.

Sursa citată susține că intervenția arată că monarhul este în continuare dispus să îl sprijine pe Harry atunci când consideră că este necesar.

„Charles este pregătit și dispus să privească toate acestea dintr-o perspectivă foarte echilibrată și să facă ceea ce consideră că este corect. De aceea a intervenit pentru a clarifica lucrurile și pentru a se asigura că Uganda își schimbă decizia”, a afirmat sursa.

Sursa foto: Profimedia

Charles ar fi deranjat și de informațiile apărute în presă

O altă sursă de tensiune ar fi modul în care detalii despre Harry și Meghan ajung în presă.

Potrivit sursei citate, Regele ar considera deranjantă apariția constantă a unor informații din culise și ar exista suspiciunea în cercurile regale că tabăra ducilor de Sussex încearcă să influențeze modul în care este prezentată public situația.

„Harry și Meghan poate că nu vorbesc oficial, dar încearcă în mod clar să controleze narațiunea aprobând anumite povești și răspunzând la reacțiile negative prin intermediul oamenilor lor de încredere”, a susținut sursa.

Aceasta a adăugat că situația „nu este deloc bine primită” de Rege.

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