Meghan Markle, ironizată după ce o prietenă a susținut că britanicii au primit-o cu brațele deschise. „Câteva saluturi politicoase nu reprezintă o țară”

Meghan Markle a devenit din nou ținta criticilor pe rețelele sociale, după ce una dintre cele mai apropiate prietene ale sale a susținut că Ducesa de Sussex a fost primită cu multă afecțiune de oamenii întâlniți după revenirea în Marea Britanie. Mesajul lui Kelly McKee Zajfen a fost contestat de unii internauți, care au acuzat-o că încearcă să prezinte întoarcerea lui Meghan într-o lumină excesiv de favorabilă.

Kelly McKee Zajfen, o prietenă apropiată a Ducesei de Sussex, a petrecut câteva zile alături de Meghan Markle și Prințul Harry în Marea Britanie și a publicat pe Instagram mai multe fotografii din timpul vizitei.

Fostul model a descris experiența drept una specială și a vorbit despre modul în care oamenii întâlniți în timpul ieșirilor s-ar fi purtat cu Meghan, scrie RadarOnline.

„Ne simțim minunat. Este ceva atât de special să descopăr puțin din acest loc magic alături de cea mai bună prietenă a mea și să-l am pe dragul meu Jack alături în această aventură”, a scris Kelly McKee Zajfen.

Ea a adăugat că i-a făcut plăcere să descopere această nouă etapă din viața prietenei sale și le-a mulțumit persoanelor întâlnite pentru felul în care s-au purtat cu Meghan.

„Tuturor celor pe care i-am întâlnit sau cu care ne-am intersectat, vă mulțumesc că ați fost atât de afectuoși cu prietena mea. A fost minunat să văd asta. Și ei i-a fost dor de voi!”, a transmis ea.

Postarea a fost însoțită de mai multe imagini din Marea Britanie. Într-una dintre fotografii, Meghan apare ținându-l în brațe pe Jack, fiul în vârstă de câteva luni al lui Kelly, iar într-o alta Prințul Harry se joacă pe podea cu copilul.

Afirmațiile despre Meghan Markle au provocat ironii

Descrierea făcută de Kelly McKee Zajfen primirii de care Meghan ar fi avut parte nu i-a convins însă pe toți.

Potrivit RadarOnline, mai mulți critici ai Ducesei de Sussex au ironizat mesajul și au susținut că experiența unor ieșiri în Cotswolds nu poate fi prezentată drept dovadă a modului în care întreaga populație britanică o privește pe Meghan.

„Ce jenant. Câteva saluturi politicoase într-un sat frumos nu reprezintă o țară. Mai ales după ani în care Meghan și Harry au prezentat Marea Britanie drept un loc ostil și rasist. Dacă este atât de acceptată aici, de ce are nevoie de prietena ei americancă pentru a-i face PR?”, a comentat o persoană.

Un alt critic a susținut că Meghan „avea atât de mare nevoie de PR pozitiv, încât a trebuit să importe oameni din America pentru a-l obține”.

„Este ridicol. Încep să mă întreb dacă Meghan i-a plătit vacanța în Marea Britanie lui Kelly doar ca să poată veni aici și să-i facă PR”, a afirmat un alt internaut.

Kelly McKee Zajfen a publicat și fotografii realizate în timpul unei ieșiri la The Three Horseshoes, un pub din apropiere de Burford, Oxfordshire.

Meghan fusese văzută acolo alături de prieteni, printre care Ellen DeGeneres și Portia de Rossi. Apariția a atras atenția după ce Ducesa de Sussex nu mai fusese văzută în public timp de câteva săptămâni de la revenirea în Marea Britanie.

În imaginile distribuite de Kelly apar atât Meghan și Harry, cât și momente petrecute alături de familie și prieteni. Prințesa Lilibet apare, de asemenea, fotografiată din spate într-una dintre imagini.

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