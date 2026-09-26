Sara a îmbrăcat rochia de mireasă, iar Adina Buzatu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Am dat apă la șoricei”

Fiica Adinei Buzatu, Sara, şi-a sărbătorit astăzi căsătoria alături de soțul său, Luca, în cadrul unei petreceri organizate într-un decor elegant, în mijlocul naturii.

După cununia civilă și ceremonia religioasă care au avut loc în urmă cu două săptămâni, cei doi au ales să marcheze momentul printr-un eveniment la care participă rude, prieteni și invitați veniți din mai multe colțuri ale lumii.

Sara Buzatu a îmbrăcat rochia de mireasă

Mireasa a atras toate privirile prin apariția sa sofisticată. Sara a purtat o rochie de mireasă cu o croială care îi evidențiază silueta, accesorizată cu un voal impresionant. Alegerea vestimentară a fost completată de un machiaj discret și o coafură cu bucle lejere, menită să păstreze un aer natural și elegant.

Întregul eveniment a fost gândit în cele mai mici detalii. Spațiul ales pentru petrecere oferă o atmosferă de poveste, iar mesele au fost decorate cu aranjamente florale spectaculoase. Pentru confortul invitaților, organizatorii au luat în calcul inclusiv condițiile meteorologice, amplasând sisteme de încălzire în zona de desfășurare a recepției.

Pentru Adina Buzatu, ziua nunții fiicei sale reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente trăite în ultimii ani. Creatoarea de modă a recunoscut că pregătirile intense și apropierea marelui eveniment au făcut-o să treacă prin stări puternice, mărturisind că nu a dormit în noaptea precedentă.

„Emoționată maxim, nedormită deloc, fericită pentru Sara și Luca, este o zi excepțională, vin oameni din toată lumea. Am plâns la fiecare probă a rochiei de mireasă. Am dat apă la șoricei”, a declarat Adina Buzatu, potrivit România TV.

Designerul a explicat că alegerea locației reflectă perfect personalitatea mirilor și dorința lor de a avea o celebrare relaxată, departe de agitația urbană.

„Ei și-au dorit o nuntă relaxată, castel, natură”, a spus aceasta.

Adina Buzatu, lacrimi de fericire la nunta fiicei sale

Cu puțin timp înaintea petrecerii, Adina Buzatu a publicat un mesaj emoționant în care a vorbit despre schimbările aduse de această etapă în viața familiei. Vedeta a explicat că și-a dorit întotdeauna ca Sara să devină un om independent și să își construiască propriul drum.

„Mâine e nunta Sarei. Sau, mai exact, partea care a mai rămas din ea. Și abia acum realizez cu adevărat ce înseamnă. Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața”, a scris ea.

În același mesaj, creatoarea de modă a subliniat că relația cu fiica sa rămâne la fel de apropiată, chiar dacă aceasta începe un nou capitol alături de soțul ei.

„Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut”, a transmis Adina Buzatu.

Cununia religioasă a celor doi a avut loc la Biserica Popa Nan, un loc cu o semnificație aparte pentru familie. Alegerea nu a fost întâmplătoare, deoarece Sara păstrează amintiri din copilărie legate de acest lăcaș de cult, unde mergea împreună cu bunicul său.

„Pentru cununia religioasă Sara a ales Biserica Popa Nan, un loc foarte apropiat sufletește de familia noastră. Când era copil, tatăl meu o ducea la grădiniță și se opreau împreună aici să spună o rugăciune și să aprindă o lumânare. Este și biserica în care au avut loc, de-a lungul anilor, momente importante pentru familia noastră”, a povestit designerul.

La rândul ei, Sara a mărturisit că a trăit emoții puternice înaintea petrecerii, însă cea mai mare preocupare a sa a fost ca invitații să se bucure de experiența pregătită pentru această zi.

„Am emoții, că vrei să fie bine toată lumea, să se distreze. Mi s-a spus că sunt o mireasă liniștită”, a declarat aceasta.

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