Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă

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Fiica creatoarei de modă Adina Buzatu s-a căsătorit! Sara a îmbrăcat rochia albă și a trăit emoțiile unui moment pe care nu-l va uita niciodată. Cu toate privirile ațintite asupra ei, tânăra a pășit într-o nouă etapă a vieții, iar imaginile surprinse în ziua cea mare spun mai mult decât o mie de cuvinte.

Sara a ajuns în fața altarului alături de bărbatul ales și a făcut pasul cel mare și în fața lui Dumnezeu. Momentul a fost unul extrem de important pentru tânără, dar și pentru Adina Buzatu, care a fost alături de fiica sa în fiecare secundă.

Primele imagini cu Sara în rochie de mireasă au făcut senzație. Tânăra a optat pentru o ținută albă, elegantă, cu o despicătură pe picior, care i-a pus în valoare silueta. Voalul a completat apariția, iar atunci când a pășit în biserică, acesta îi acoperea chipul. Chiar și așa, emoția și fericirea miresei au fost imposibil de ascuns.

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Fiica creatoarei de modă Adina Buzatu s-a căsătorit!

La brațul alesului său, Sara a intrat în biserică și a trăit unul dintre cele mai importante momente din povestea ei de iubire.
Tânăra a radiat de fericire, iar apariția sa a fost una spectaculoasă. Departe de agitația unei petreceri de nuntă, ceremonia religioasă a avut parte de emoție, eleganță și momente care au rămas imortalizate în fotografii. Pentru Sara, această zi a însemnat începutul unui nou capitol.

Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit

Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit

Adina Buzatu a ținut să-i transmită Sarei un mesaj public, după ce a văzut-o în rochia albă.

„Te adoră mami!!!!”, a spus Adina Buzatu pe Instagram.

Când va avea loc marea petrecere

Sara și partenerul ei au avut parte de o zi plină. Cei doi au făcut atât cununia civilă, cât și ceremonia religioasă, astfel că tânăra a devenit oficial soția bărbatului alături de care și-a dorit să-și continue viața. Însă surpriza este că marea petrecere nu a avut loc încă.

Nunta propriu-zisă și petrecerea sunt programate peste aproximativ două săptămâni. Astfel, ziua de astăzi a fost rezervată cununiei civile și momentului solemn din biserică, în timp ce petrecerea urmează să fie evenimentul care va aduna familia și apropiații pentru marea sărbătoare.

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