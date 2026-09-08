Nuțu Cămătaru, în doliu! Pelicanul, finul și vechiul său prieten, a murit

Doliu în cercul apropiaților familiei Cămătaru. Pelicanul, cunoscut drept unul dintre oamenii apropiați ai fraților Cămătaru și fin al lui Nuțu Cămătaru, a murit. Vestea a ajuns rapid în rândul celor care l-au cunoscut, după ce acesta a făcut parte, de-a lungul timpului, din anturajul cunoscutului personaj din lumea interlopă.

Frații Cămătaru au devenit, de-a lungul timpului, personaje intens mediatizate în România. Numele lor a apărut în numeroase articole și materiale de televiziune, în special în legătură cu anchete și dosare care au vizat activitatea grupării cunoscute sub acest nume. În jurul lor s-a format un cerc larg de apropiați, rude, prieteni și colaboratori, iar Pelicanul se număra printre persoanele care au păstrat o legătură strânsă cu familia.

Pelicanul a murit!

Pelicanul era o figură cunoscută în cercul de persoane care s-au aflat în preajma fraților Cămătaru. Relația sa cu familia nu era una întâmplătoare, acesta fiind și finul lui Ion Balint, cunoscut public drept Nuțu Cămătaru.

Vestea morții sale vine într-o perioadă în care numele lui Nuțu Cămătaru continuă să fie prezent în spațiul public, inclusiv prin apariții și materiale despre viața sa de după perioada în care a fost implicat în numeroase probleme cu legea. Relațiile sale de familie și prieteni au fost, de asemenea, de-a lungul anilor, subiecte urmărite.

Pelicanul a avut, la rândul său, legături cu unul dintre cele mai cunoscute scandaluri în care au fost implicați frații Cămătaru. Afacerist și apropiat al lui Nuțu și Sile Cămătaru de mai bine de trei decenii, acesta a ajuns să fie menționat în contextul controverselor care au înconjurat familia și cercul său de apropiați.

Unul dintre episoadele care au atras atenția presei a fost cazul lui Shaul Peleg, un om de afaceri cu o avere considerabilă, care a susținut că ar fi fost victima unei agresiuni și a unui jaf atribuite fraților Cămătaru. Potrivit informațiilor apărute în presa vremii, milionarul ar fi fost imobilizat și introdus într-un autoturism, după care ar fi fost abandonat într-o zonă împădurită de la marginea Capitalei. Cazul a devenit unul dintre cele mai cunoscute episoade asociate numelor lui Nuțu și Sile Cămătaru.

Ironia situației este că Shaul Peleg, omul aflat atunci în centrul unui scandal de proporții, a ajuns ulterior el însuși în atenția autorităților. Numele afaceristului a fost inclus în informațiile privind persoanele urmărite la nivel național, într-un context juridic separat.

NU RATA – Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Snagov. Locuiește pe malul lacului alături de Claudia Brazilianca

Nuțu Cămătaru, din nou bunic! Fiica lui, Oana, este însărcinată pentru a 3-a oară