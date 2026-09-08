RO-Alert în Iași! Pericol privind căderea unei drone care vine din Republica Moldova

RO-Alert în Iași! Pericol privind căderea unei drone care vine din Republica Moldova
Dronă
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O dronă a declanșat o alertă de proporții în nordul județului Iași! Localnicii din mai multe zone au primit pe telefoane un mesaj RO-Alert și au fost îndemnați să se adăpostească de urgență. Aparatul de zbor a venit dinspre Republica Moldova, iar autoritățile i-au urmărit traiectoria.

Tensiunea a crescut rapid după ce mesajul a ajuns la populație. Oamenii au fost sfătuiți să nu se apropie de ferestre și să rămână în interiorul locuințelor, în timp ce situația a fost monitorizată de autorități.

Prefectul județului Iași a gestionat situația în coordonare cu IGSU și Armata. Primele informații au indicat că drona se deplasa către zona aflată la limita dintre sudul județului Iași și nordul județului Vaslui.

„Este vorba despre o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova, iar direcția este undeva în sudul județului Iași, nordul județului Vaslui. Deocamdată atât vă pot spune la acest moment. Se monitorizează situația”, a declarat prefectul.

Alertă de proporții în Iași!

Mesajul primit de oamenii aflați în zonele vizate a fost unul de alertă extremă. Autoritățile le-au cerut localnicilor să se adăpostească și să evite ferestrele și pereții exteriori.

„Alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, este mesajul primit de locuitori.

Mesaj RO-Alert

Mesaj RO-Alert

Alerta a fost emisă prin intermediul IGSU, iar pentru informații oficiale despre situația dronei, autoritățile au indicat Ministerul Apărării Naționale, instituția abilitată să ofere detalii despre incident. Potrivit prefectului, aparatul de zbor a fost monitorizat în timp ce se deplasa către zona de graniță dintre județele Iași și Vaslui. Până la acest moment, autoritățile nu au oferit alte detalii despre traiectoria dronei sau despre eventuale consecințe la sol.

Pentru localnicii aflați în zonele vizate, recomandările au fost clare: să rămână în case, să se îndepărteze de geamuri și, dacă este posibil, să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate.

Mesajul RO-Alert a indicat o durată estimată de 90 de minute. În tot acest timp, populația a fost îndemnată să respecte recomandările autorităților și să evite ieșirile din locuințe.

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