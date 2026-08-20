Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep

Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep
Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep
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Alertă de proporții în această dimineață, în largul Mării Negre! O dronă marină care transporta explozibil a fost observată în apropierea zonei unde se desfășoară lucrările de la Neptun Deep, iar autoritățile române au trecut rapid la acțiune. În doar câteva momente, situația a intrat în atenția structurilor militare, iar intervenția s-a făcut din aer.

Semnalul de alarmă a fost transmis de Garda de Coastă, după ce drona a fost identificată la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor. Obiectul se afla în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

Alertă de proporții în Marea Neagră!

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat incidentul și a explicat cum au fost mobilizate structurile române.

„În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a transmis Radu Miruță.

Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep

Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep

Drona a fost distrusă de Armata Română

După apariția amenințării, Ministerul Apărării Naționale a activat o celulă de comandă pentru supravegherea situației. România a solicitat, la nivelul NATO, preluarea comenzii de către Armata Română. Militarii au decis să acționeze rapid. Două aeronave F-16 românești au fost ridicate de la sol, primind ordin de tragere pentru neutralizarea dronei.

Intervenția s-a încheiat fără ca drona să mai reprezinte un pericol. Potrivit ministrului Apărării, obiectul era încărcat cu explozibil, iar unul dintre avioanele F-16 l-a distrus folosind tunul de bord.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a precizat ministrul Apărării.

Incidentul a avut loc în apropierea uneia dintre cele mai importante zone energetice offshore ale României, iar autoritățile au tratat apariția dronei drept o situație care necesita intervenție imediată.

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