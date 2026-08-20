„Litoralul pentru Toți” aduce prețuri mai mici în septembrie. Cât costă 5 nopți la mare

Luna august se apropie de final, însă sezonul estival de pe litoralul românesc nu se încheie odată cu venirea toamnei. Pentru cei care își doresc câteva zile la malul mării fără aglomerația specifică perioadei de vârf, începutul lunii septembrie poate fi o variantă mai avantajoasă. În această perioadă, tarifele practicate de unele unități de cazare scad, iar turiștii pot găsi pachete care includ și mesele.

Una dintre variantele promovate pentru luna septembrie este disponibilă la un hotel din Mamaia, unde un pachet de cinci nopți pentru două persoane poate ajunge la puțin peste 1.000 de lei. Oferta este disponibilă în cadrul programelor dedicate vacanțelor în extrasezon, însă lista completă a hotelurilor participante la ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți” nu era încă publicată integral la data de 20 august.

„Litoralul pentru Toți” aduce prețuri mai mici în septembrie.

Programul este destinat perioadelor în care cererea pentru cazare este mai redusă și le permite hotelierilor să mențină unitățile deschise pentru o perioadă mai lungă. În același timp, turiștii au posibilitatea de a găsi camere la tarife mai mici decât cele întâlnite în lunile iulie și august.

O ofertă deja disponibilă pentru luna septembrie este cea de la Hotel Siret din Mamaia. Pachetul presupune cinci nopți de cazare într-o cameră dublă, cu demipensiune inclusă, la un tarif de 515 lei pentru o persoană. Astfel, pentru un cuplu, costul total ajunge la 1.030 de lei pentru întregul sejur.

Calculat pe noapte, tariful este de aproximativ 103 lei pentru o persoană, iar în preț sunt incluse serviciile de masă prevăzute în pachet. Oferta este anunțată pentru perioada 1-30 septembrie 2026, în limita disponibilității camerelor.

Suma achitată pentru cazare nu acoperă însă toate cheltuielile unei vacanțe. Transportul până la destinație, serviciile suplimentare, cheltuielile de pe plajă sau alte facilități care nu sunt menționate în pachet se achită separat.

„Litoralul pentru Toți” a inclus, de-a lungul edițiilor sale, unități de cazare din mai multe stațiuni de pe litoralul românesc. Printre acestea se numără Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun-Olimp, Jupiter, Venus și Saturn.

În ediția de primăvară din 2026 au fost disponibile câteva mii de locuri de cazare, în unități clasificate de la două stele până la categorii superioare. Turiștii au putut alege între variante care ofereau doar cazare și pachete în care erau incluse diferite tipuri de masă.

Pentru ediția de toamnă, oferta poate fi diferită. Hotelurile decid individual dacă se înscriu în program, câte camere pun la dispoziție și ce servicii includ în tariful final.

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