Ce a scris presa din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu? „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”

Ce a scris presa din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu? „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”
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Simona Halep și Dorin Mateiu / Sursa foto: Colaj Cancan
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Povestea amoroasă în care este implicată Simona Halep a atras atenția și peste hotare. Presa sportivă din Spania a remarcat schimbările din viața fostei campioane, publicația Marca dedicând un material perioadei pe care aceasta o traversează.

Jurnaliștii spanioli au pornit de la declarațiile făcute de Simona într-un interviu cu titlul „Mă simt eliberată”, în care sportiva a vorbit despre nevoia de a-și recâștiga liniștea și de a duce o viață mai puțin expusă atenției publice.

Un nou capitol, departe de atenția publică

Presa din Spania a remarcat dorința Simonei Halep de a se retrage din centrul atenției. Jurnaliștii de la Marca au descris-o drept o fostă mare campioană a tenisului și au pus accent pe relația sa cu omul de afaceri Dorin Mateiu, menționând diferența de vârstă de 24 de ani dintre cei doi.

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În materialul publicat, jurnaliștii spanioli au evidențiat nevoia Simonei Halep de a-și proteja viața privată. După ani în care fiecare aspect al vieții sale a fost atent urmărit, românca spune că își dorește să ia propriile decizii fără să mai simtă presiunea opiniilor din exterior.

„Timp de mulți ani am aparținut tuturor, iar acum a venit momentul să-mi aparțin mie. Vreau să-mi întemeiez o familie așa cum îmi doresc și să trăiesc liber, fără judecăți constante, mai ales pentru că au apărut nenumărate articole și opinii despre mine și încă apar”, a declarat Simona Halep.

Presa a readus în atenție și episodul care a avut un impact major asupra ultimilor ani din cariera Simonei Halep. În urma unui control efectuat după US Open 2022, sportiva a primit o suspendare de patru ani pentru un rezultat pozitiv la roxadustat. Ulterior, s-a stabilit că substanța provenea dintr-un supliment contaminat, iar Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus pedeapsa la nouă luni.

După 568 de zile departe de competiții, Halep a revenit pe teren. Din păcate însă, ea nu a mai reușit să atingă forma care a consacrat-o. În cele din urmă, fosta lideră mondială a ales să pună capăt carierei profesioniste.

După încheierea carierei, Simona Halep spune că își dorește ca atenția publică să nu mai fie concentrată asupra vieții personale. Fosta campioană consideră că este momentul ca imaginea sa de sportivă să rămână legată de perioada competițională.

„Mi-aș dori foarte mult să nu mai fiu un obiect de consum public, să-mi permit să-mi trăiesc propria viață și să-i fac pe oameni să înțeleagă că sportiva Simona Halep și-a încheiat parcursul în sport”, a transmis fosta lideră mondială.

Simona Halep și Dorin Mateiu / Sursa foto: Social media

„Am decis să reziliez contractul de imagine”

În contextul situației în care a fost implicată compania aeriană AnimaWings, Simona Halep a ales să încheie colaborarea pe care o avea cu aceasta. Fosta campioană a transmis că regretă circumstanțele create și că este solidară cu pasagerii afectați.

„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație.

Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare” a spus Halep.

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