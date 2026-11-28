Pentru Nattasha Black și Lorenzo testul de la Insula Iubirii s-a terminat mai devreme. Aceștia au format singurul cuplu care a rezistat ispitelor, așa că la final a avut loc și o cerere în căsătorie. Deși nu acesta era planul cu care veniseră de acasă, cu ajutorul experienței din Thailanda, cei doi și-au dat seama că nu pot trăi unul departe de altul. Mai mult, acum, după ce s-au logodit, Nattasha și Lorenzo au mai făcut un pas important în relația lor.

Nattasha și Lorenzo au încheiat testul de la Insula Iubirii cum nu se poate mai frumos. Ispitele alese pentru dream date-uri și producția emisiunii au lucrat împreună și le-au pregătit acestora o surpriză. Concurenții s-au întâlnit pe o plajă, iar momentul revederii a fost unul emoționant.

După ce s-au îmbrățișat și au plâns de bucurie, Lorenzo a scos din buzunar inelul de logodnă și a cerut-o în căsătorie pe Nattasha Black. Pentru momentul romantic din Thailanda, el a folosit un inel de logodnă provizoriu, doar pentru momentul cererii în căsătorie.

Pasul făcut de Lorenzo și Nattasha Black

Acum că Insula Iubirii s-a terminat pentru ei, Nattasha și Lorenzo au putut să dezvăluie ce se întâmplă acum în viața lor. Întorși în Anglia, Lorenzo și-a respectat promisiunea și i-a oferit brunetei un inel din aur galben, plin de pietre prețioase. Nattasha a împărtășit totul și cu urmăritorii din mediul online, iar aceștia au mai observat un detaliu interesant.

Ei bine, se pare că Lorenzo și Nattasha și-au gravat iubirea și pe piele. Mai exact, pentru a încununa experiența de la Insula Iubirii și decizia de a-și trăi toată viața împreună, aceștia și-au făcut un tatuaj reprezentativ. Este vorba despre un tatuaj de cuplu.

În numele iubirii lor, cei doi și-au făcut și un tatuaj împreună: „In this life and the next” (n.r. „În viața aceasta și în următoarea”).

Testul Insula Iubirii i-a schimbat mult pe Nattasha și Lorenzo. El a înțeles că ea este femeia alături de care vrea să își petreacă întreaga viață. Iar ea a învățat să îl aprecieze cu adevărat și să îl pună pe primul loc. La finalul emisiunii, bruneta a spus că acum ar fi dispusă să renunțe și la job-ul ei pentru Lorenzo, lucru pe care nici nu îl lua în considerare la început.

„Am învățat că el e omul pe care eu îl vreau lângă mine, e omul pe care îl vreau cel mai mult și pentru el aș renunța la orice, chiar și la munca mea. La început am zis că nu, dar cum aș renunța la tot pentru el”, a declarat Nattasha.

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Foto: Instagram, captură Antena 1