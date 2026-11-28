Insula Iubirii se apropie cu pași repezi de marele final. În ediția din această seară urmează bonfire-urile de final pentru unele cupluri. Însă, până la deznodământul final, unii dintre concurenți au mers la dream date. Printre aceștia s-au numărat Claudia și pilotul Eduard. Cei doi și-au asumat relația, au trăit momente romantice, iar toate acestea au însemnat bani în plus pentru ispită. Câți bani ar fi primit Eduard de la Antena 1 pentru că a despărțit-o pe Claudia de Mocăniță?

Rolul de ispită în cadrul emisiunii Insula Iubirii implică anumite „sacrificii”, iar eforturile acestora sunt răsplătite pe măsură de către producție. În acest an, Gabriella și Narcis au fost ispitele care s-au ales cu o „primă de obiectiv” și au încasat cel mai mult. După ei, se poziționează și pilotul, care, la rândul lui, a primit un bonus generos pentru că a cucerit-o pe Claudia Ion.

Câți bani a primit Eduard pentru „performanța” de la Insula Iubirii.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în acest an la Insula Iubirii ar fi existat un sistem de recompense suplimentare, așa-numita „primă de obiectiv”, dar și alte bonusuri. Mai exact, Narcis Bujor și Gabriella, ispitele care au mers până la capăt cu concurenții și au întreținut relații intime, ar fi primit fiecare câte 10.000 de euro, „prima de obiectiv”.

Ei bine, în ceea ce îl privește pe Eduard, acesta a plecat acasă cu mai puțini bani. Pilotul a reușit să îi atragă atenția Claudiei și chiar să o facă să renunțe la Mocăniță. Mai mult, cei doi au început o poveste de dragoste, iar la dream date s-a lăsat cu momente fierbinți. Însă, din rușine, Claudia nu s-a lăsat purtată de val până la capăt, așa că Eduard a ratat prima de 10.000 de euro.

Chiar și așa, pilotul nu ar fi plecat acasă cu buzunarele goale. Potrivit informațiilor apărute, acesta ar fi încasat „prima de sărut”, în valoare de 2.000 de euro.

Claudia și Eduard, dream date cu năbădăi

Claudia Ion și pilotul Eduard au avut parte de un dream date cu năbădăi. După o zi petrecută la shopping și la templul leilor, cei doi au ajuns în camera de hotel, iar aici lucrurile au început să se încingă.

După cum el a declarat, Eduard s-a lăsat dus de val și ar fi făcut aproape orice ca să scape de camerele video și să petreacă momente intime alături de Claudia. După ce s-au chinuit câteva ore să obțină o noapte de amor în doi, până la urmă pilotul și Claudia au renunțat și s-au culcat spate-n spate.

Claudia: Chinurile iadului, așa e dream date-ul ăsta. Mi-a fost greu… Nu poți să faci nimic, că nu pot să mă manifest. Eduard: Aș fi vrut să fim în același loc, dar cu altă conjunctură. Fără „ochi” pe noi, să putem să fim cât mai relaxați. Dar am intrat în piscină și am continuat cu momentele noastre mai romantice, de cuplu… mai intime. Știm că suntem filmați din toate unghiurile, suntem terorizați. Nu mai avem acum motive de ascuns doar că anumite gesturi să nu fie prea mult.

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Foto: Instagram, captură Antena 1