Nicoleta Boaghe a dispărut în dimineața zilei de vineri, 27 noiembrie, când a părăsit domiciliul din Munchen, Germania, și nu s-a mai întors. Adolescenta de 16 ani este căutată neîncetat de către familie și autoritățile germane.

Tânăra de 16 ani a fost văzută ultima dată vineri, 27 noiembrie, când a plecat de acasă spre școală, însă nu a mai ajuns. Mama fetei a distribuit numeroase anunțuri pe rețelele de socializare și a făcut publice semnalmentele Nicoletei: înălțime 1.60 cm, păr brunet, poartă ochelari de vedere, conformație atletică. La momentul dispariției purta o jachetă neagră și o pereche de blugi albaștri.

De asemenea, mama fetei i-a transmis acesteia un mesaj public în care o roagă să dea un semn de viață și o asigură că nu se va întâmpla nimic rău dacă se decide să revină acasă – în cazul în care este vorba despre o plecare voluntară.

”Draga mea Nicole, te rog să ne contactezi! Dă-ne orice semn de viață și spune-ne măcar că ești bine! Te rog vino acasă! Îți promit, nimeni nu te va certa. Vrem doar să fii din nou acasă, să fii în siguranță și sănătoasă. Te iubim la nesfârșit, te așteptăm și sperăm din tot sufletul că vei veni acasă curând. Vă rog, dacă a văzut-o cineva, are vreo informație despre locul unde se află sau știe unde ar putea fi, vă rog să mă contactați imediat sau să anunțați poliția! Rog frumos din suflet toți oamenii: Vă rog să distribuiți această postare! Fiecare minut și fiecare mic indiciu poate fi crucial!”, a transmis mama Nicoletei Boaghe.

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