Finala Insula Iubirii urmează să fie difuzată în această seară, sâmbătă, 28 noiembrie, însă adevărata confruntare va avea loc într-o ediție specială „Insula Iubirii – Reuniuni” din România. Într-un bonfire istoric, după terminarea filmărilor din Thailanda și revenirea concurenților în țară, Antena 1 îi pune față în față pe foștii concurenți și actualele lor relații.

În trailerul de prezentare al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, Antena 1 organizează un bonfire istoric între cuplurile care în acest sezon aniversar au picat testul din Thailanda și au rămas alături de ispitele de care s-au apropiat în cele 21 de zile. Vineri, 4 decembrie, finalul emisiunii din România îi aduce față în față pe Ionuț Mocăniță + Andrușca vs Claudia Ion și pilotul Eduard, dar și Remi Dobre + ispita Daniela Pană și Bianca Iotu + Narcis Bujor. De departe, cea ma așteptată confruntare rămâne cea dintre Prințul Marco și cele două femei care i-au dat lumea peste cap. Rămâne de văzut dacă Prințul și „Principesa” lui își vor face apariția alături de ispita Gabriella.

Ce s-a întâmplat cu cele patru cupluri

Reamintim că între Mocăniță și Andrușca lucrurile au evoluat dincolo de ceea ce s-ar fi văzut pe micile ecrane. Cei doi ar fi plecat împreună de la bonfire-ul final și ar fi decis să dea o șansă poveștii lor. CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini exclusive cu cei doi, după o sesiune de shopping într-un hipermarket din București. Mai mult de atât, cei doi au fost surprinși împreună la diverse evenimente și petrecei, iar în spațiul public au apărut numeroase dovezi și speculații cum că s-au mutat sub același acoperiș.

În paralel, Claudia Ion și pilotul Eduard și-au pus centurile de siguranță și au decolat împreună din Thailanda. Relația lor a continuat și după terminarea emisiunii. Deși formează un cuplu de doar câteva luni, cei doi au bifat deja câteva despărțiri și împăcări. În cel mai recent scandal, internetul a „sărit în aer” după ce Claudia a descoperit mai multe conversații intime pe care pilotul le-a avut cu o stewardesa.

Relația dintre Narcis Bujor și Bianca Iotu s-a terminat la fel de repede precum a început. După ce și-a făcut „datoria” de ispită, apropiere care a culminat cu prima noapte de amor din sezonul X, dar și după s-a ales cu prima de reușită în valoare de 10.000 de euro (obiectiv promis ispitelor care reușesc să ducă apropierea de un concurent la un anumit nivel), Narcis s-a îndepărtat încet, dar sigur de Bianca. Concurenta a sperat până în ultima clipă că legătura lor ar putea continua și după încheierea experienței din Thailanda, însă în zadar. Încă din timpul filmărilor, ispita i-a spus că nu își dorește să continue povestea în afara emisiunii.

După ce a fost tradus de către Bianca Iotu, Remi Dobre s-a apropiat de ispita Daniela, care s-a arătat interesată de el încă de la începutul emisiunii. În timpul celor 21 de zile de filmări, cei doi au petrecut momente tandre, însă nu au fost ocoliți de etape tensionate, reproșuri și neînțelegeri. Potrivit informațiilor din spațiul public, cei doi au plecat împreună din Thailanda.

„Am breaking news de la Insula Iubirii, de la întoarcerea lor din Thailanda. Prințul și Principesa se întorc împreună. Andrușca se întoarce cu Ionuț. Cică se iubeau foarte tare pe avion, iar Remi se întoarce cu Daniela Pană”, se arată în imaginile de pe social media.

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