Andrew Tate a ajuns din nou în centrul atenției după ce s-a plâns de masa pe care a primit-o de Ziua Recunoștinței, în timp ce se afla în detenție la Miami. Influencerul în vârstă de 39 de ani a povestit pe rețelele de socializare ce a avut în meniu cu ocazia sărbătorii și s-a arătat nemulțumit de alimentele primite.

Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații grave, inclusiv trafic de persoane, spălare de bani și viol în dosarele din România și Regatul Unit. Procedurile judiciare și demersurile privind extrădarea continuă. Pentru Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 26 noiembrie, milionarul nu a fost mulțumit de mâncarea pe care a primit-o.

Andrew Tate a criticat mâncarea primită

Cunoscut pentru discursurile sale despre stilul de viață sănătos, alimentație și antrenamente fizice, Andrew Tate a fost dezamăgit de masa pe care a avut-o în timpul detenției. Mai exact, meniul a fost alcătuit din două felii de pâine cu gem fără zahăr, o cupă de budincă, o pungă de Cheetos și un măr.

Influencerul a publicat și un mesaj în care a descris condițiile în care și-a petrecut sărbătoarea, susținând că se află în unitatea de detenție de 131 de zile și criticând autoritățile americane.

„La cina de Ziua Recunoștinței, am mâncat două felii de pâine cu gem fără zahăr, o cupă de budincă, o pungă de Cheetos și un măr. Aceasta a fost cina care mi-a fost oferită în timp ce sunt ținut captiv pentru a 131-a zi în unitatea SHU a FDC Miami, la cererea guvernului britanic. SUA, țara libertății, m-a trădat. Cu toate acestea, rămân recunoscător”, a scris Andrew Tate, pe platforma X.

Chiar dacă s-a declarat nemulțumit de mâncarea primită, Andrew Tate a mărturisit că se bucură că trece prin această perioadă dificilă împreună cu fratele său, fiind încarcerați în aceeași unitate.

„Se pare că toate cele mai bune și cele mai rele zile din viața mea le petrec alături de fratele meu, Tristan. Am zâmbit împreună în timp ce ne savuram cupele de budincă. Sunt atât de recunoscător că pot trece prin viață avându-l pe Tristan alături de mine”, a declarat Andrew Tate.

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