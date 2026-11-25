A fost alertă de securitate la reședința lui William și Kate. În urma anchetei, doi albanezi, principalii suspecți că ar fi încercat să pătrundă prin efracție au fost arestați. Autoritățile vor să afle dacă există o a treia persoană implicată în acest caz și dacă aveau în plan mai mult decât o spargere.

Luni, 23 noiembrie, în jurul orei 18:00, polițiștii au fost alertați cu privire la o activitate suspectă la reședința Anmer Hall, situată pe domeniul Sandringham, în comitatul Norfolk. Autoritățile au demarat o operațiune amplă cu ofițeri, câini polițiști, drone și un elicopter al Serviciului Național de Poliție Aeriană. Cei doi suspecți albanezi au acționat ca niște spărgători oportuniști, fără să știe cui aparține, de fapt, proprietatea. Totuși, anchetatorii au deschis o anchetă pentru a stabili dacă au existat și alte persoane implicate și dacă plănuiau mai mult decât un furt. Aceștia au fost arestați, însă deocamdată nu se știe dacă au reușit să intre în clădire sau dacă au sustras obiecte de valoare.

Doi albanezi au încercat să pătrundă în reședința lui William și Kate

Imediat ce s-a dat alarma, polițiștii s-au deplasat la reședința lui William și Kate. Aceștia nu se aflau în acel moment la proprietate, așadar siguranța lor nu a fost pusă în pericol. Autoritățile au anunțat că principalii suspecți sunt cetățeni de naționalitate albaneză, dintre care unul este un migrant ilegal care a solicitat anterior azil, iar statutul de rezident al celuilalt în Marea Britanie nu este încă cunoscut.

Cei doi au fost plasați în arest, fiind acuzați de tentativă de furt prin efracție și violare de domiciliu. În plus, anchetatorii verifică dacă există un al treilea complice și dacă au existat și alte motive pentru care au încercat să pătrundă în reședința cuplului regal.

„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție în urma unui incident petrecut aseară la o proprietate de pe domeniul Sandringham. Poliția a fost chemată chiar înainte de ora 18:00, în urma unui raport privind o activitate suspectă la adresa respectivă. Au intervenit ofițeri și resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Național de Poliție Aeriană, pentru a ajuta la căutările din zonă. Proprietatea era nelocuită în momentul incidentului. Cercetările sunt în curs de desfășurare”, a transmis Poliția din Norfolk într-un comunicat oficial, potrivit Daily Mail.

Unde se aflau William și Kate în timpul incidentului

Conacul cuplului regal era gol în momentul spargerii. Palatul Kensington a transmis că niciun membru al familiei nu se afla în proprietate. Prințul William, Prințesa Catherine și cei trei copii ai lor George, Charlotte și Louis erau la reședința lor principală din Windsor.

Pe de altă parte, Regele Charles se afla la doar trei mile distanță pe același domeniu, iar Andrew Mountbatten-Windsor la proprietatea sa, Marsh Farm. Mai mult decât atât, incidentul a avut loc cu doar câteva ore înainte de întâlnirea dintre Prințul William și premierul Andy Burnham.

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