Marian Godină a povestit pe Facebook că a fost supus unui control inopinat al ANAF, declanșat în urma unei sesizări. Fostul polițist susține că, în ultimii ani, a fost reclamat în mod repetat la mai multe instituții ale statului, iar una dintre verificări a scos la iveală o situație neașteptată: un credit ipotecar a fost interpretat inițial drept venit nedeclarat.

Într-o postare amplă, Marian Godină a relatat că este vizat frecvent de sesizări trimise către instituții precum IGPR, ANI, Parchet, CNCD, ANAF și IPJ Brașov. Acesta afirmă că nu doar el este reclamat, ci și firmele cu care colaborează, care ar primi e-mailuri și telefoane din cauza opiniilor exprimate public de fostul polițist.

Cum a apărut în evidențe suma de peste 300.000 de lei

Potrivit lui Marian Godină, toate veniturile obținute din Facebook, Google și Patreon au fost declarate și impozitate. El susține că a plătit taxe inclusiv pentru valoarea unor produse primite prin contracte de barter, fără a încasa efectiv bani pentru acestea.

În timpul controlului, o inspectoare ANAF i-ar fi atras atenția asupra unei sume de peste 300.000 de lei care figura în evidențe ca încasare și care nu apărea declarată, notează Click!.

Verificarea efectuată pe loc a lămurit însă situația. Fostul polițist a descoperit că suma respectivă reprezenta, de fapt, creditul ipotecar contractat pentru achiziția unui apartament.

„Păi ăsta e creditul meu ipotecar, am exclamat, ușor nervos. Apoi am intrat în aplicația bancară, am băgat data și mi-a apărut acordare credit. Le-am arătat doamnelor. La fel era și în alți ani, în care credite de nevoi personale apăreau acolo ca venituri”, a povestit Marian Godină.

Tranzacțiile care au ajuns pe masa inspectorilor

În timpul verificărilor, au fost analizate și alte transferuri bancare de valori reduse. Godină a relatat că printre acestea se aflau sume primite de la colegi în situații obișnuite, precum decontarea unor comenzi de mâncare achitate de el.

„M-au amuzat sume de 50 de lei trimise de colegi de câteva ori când comandasem de pe Glovo și plătisem eu cu cardul, iar acum se aflau pe masa ANAF, în timp ce scria în dreptul lor „POTOL”. Sau o sumă de 500 de lei de la Georgiana în dreptul căreia scria „Iatz ceva frumos”. Măcar am văzut cum apar acolo toate tranzacțiile și am mai învățat ceva”.

Mesaj pentru cei care îl reclamă

Marian Godină a afirmat că astfel de controale și verificări presupun timp și energie pe care le-ar putea dedica familiei sau proiectelor sale. Cu toate acestea, consideră că situația este o consecință a faptului că a ales să își exprime opiniile în spațiul public.

Fostul polițist a transmis și un mesaj celor care, în opinia sa, continuă să formuleze reclamații împotriva lui.

„În astfel de momente îmi dau seama cât de importantă este pentru mine comunitatea de pe Patreon. De altfel, asta îi deranjează cel mai tare pe cei care mă reclamă peste tot. Le stă în gât când văd că eu o duc chiar mai bine de când mi-am dat demisia. (…) Cât despre cei care mă reclamă, cred că vor avea în continuare destul de multă treabă. Pentru că nu am de gând să mă opresc din scris și nici din deranjat”, a transmis Marian Godină.

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