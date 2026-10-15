Marian Godină, revoltat de discuțiile de pe grupul creșei! Ce au putut să scrie părinții

Marian Godină, revoltat de discuțiile de pe grupul creșei! Ce au putut să scrie părinții
Galerie Foto 8
Marian Godină. Foto: Social Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marian Godină a povestit pe Facebook despre experiența pe care o are în grupul de WhatsApp al părinților de la creșa unde este înscrisă fiica sa, Irina. Fostul polițist a relatat, în cheie ironică, discuțiile purtate de unii părinți despre meniul copiilor și efectele pe care anumite alimente le-ar avea asupra celor mici.

Acesta a explicat că anul trecut nu a făcut parte din grupul de părinți de la grădinița fiicei sale, Maria, însă odată cu înscrierea Irinei la creșă și-a trecut propriul număr de telefon în fișa de înscriere și a fost introdus în grupul dedicat părinților.

Marian Godină, revoltat de discuțiile de pe grupul creșei

După ce a urmărit conversațiile de acolo, Marian Godină a spus că a aflat diverse teorii legate de alimentația copiilor. Potrivit acestuia, după ce unul dintre copii a avut probleme digestive, au existat discuții despre conopidă și ciorba de salată, unele persoane considerând că acestea ar fi cauzat starea micuțului.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„Deși a început de puțin timp anul școlar, am învățat multe lucruri utile de acolo. De exemplu, copiii au primit conopidă, deși conopida e aliment interzis pentru copii, i-a zis unei mămici cineva care știe sigur. Din cauza asta, copilul a făcut caca pe el vreo două zile.

Am mai aflat că ciorba de salată fermentează în burtă și iar fac copiii caca pe ei de la ea. Totuși oamenii de la cresă le-au dat ciorbă de salată, fără să le pese că e otrăvitoare.

Am înțeles că se dorește să se ia inițiativă și să fie schimbat meniul. Adică ăla e făcut de un nutriționist care calculează caloriile, proteine, carbohirați, grăsimi etc. Dar, în naivitatea lui, nu întreabă și mămicile. Că de întreba, afla de conopida otrăvitoare, de salata acidă și multe alte lucruri pe care el le-a ratat la facultate, dar le sunt cunoscute mămicilor care le învață din mers, între două episoade de Insula Iubirii”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Ce au putut să scrie părinții

Ulterior, acesta a revenit cu o nouă postare și a spus că este tentat să intervină în discuțiile de pe grupul părinților. În mesajul publicat, Godină a prezentat textul pe care și-ar dori să îl trimită, făcând referire la controversele apărute în spațiul public pe tema dârelor lăsate de avioane pe cer.

„Eu aș vrea să le scriu asta:

„Bună ziua! Mă scuzați că mă bag în seamă, dar voi ați observat căcuța mai moale atunci când apar liniile alea pe cer de la avioane? Că la noi cum apar liniile, cum vine caca moale. La mine zic, copiii văd că nu-s afectați”.

Vorba aceea din limba bătrână: dârele de pe cer vor fi dârele de pe chiloți”, a mai scris Godină pe Facebook.

CITEŞTE ŞI: Ce face Marian Godină după ce a plecat din Poliție: „Din 16 septembrie sunt deja angajat”

Din ce a ajuns să facă bani Marian Godină, după ce și-a dat demisia din Poliție: „Nu mai vine salariul pe 14?”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tatăl lui Nicole Cherry a spus totul! Cum a cucerit-o Florin Popa pe fiica lui și ce dezvăluiri a făcut despre ginerele său
Tatăl lui Nicole Cherry a spus totul! Cum a cucerit-o Florin Popa pe fiica lui și ce dezvăluiri a făcut despre ginerele său
Oana Lis, decizie radicală după ce s-a săturat de jigniri! Ce a făcut în urmă cu puțin timp: „Cel mai scârbos”
Oana Lis, decizie radicală după ce s-a săturat de jigniri! Ce a făcut în urmă cu puțin timp: „Cel mai scârbos”
Valerie Lungu, replică tăioasă după ce s-a spus că Alex Gîlcă stă cu ea pentru imagine! Ce mesaj a transmis
Valerie Lungu, replică tăioasă după ce s-a spus că Alex Gîlcă stă cu ea pentru imagine! Ce mesaj a transmis
Ramona Olaru, în brațele colegului de la Antena 1! Cei doi au ieșit și la o cină romantică
Ramona Olaru, în brațele colegului de la Antena 1! Cei doi au ieșit și la o cină romantică
Andreea Popescu, copleșită de emoții de ziua fiicei sale. Ce i-a transmis micuței
Andreea Popescu, copleșită de emoții de ziua fiicei sale. Ce i-a transmis micuței
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Gandul.ro
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
Adevarul
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihai Trăistariu, hărțuit de o profă de karate: „Zice că și-a bătut bărbatul, l-a lăsat praf!” Ce avere uriașă are solistul
Click.ro
Mihai Trăistariu, hărțuit de o profă de karate: „Zice că și-a bătut bărbatul, l-a lăsat praf!” Ce avere uriașă are solistul
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
Digi24
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
go4it.ro
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Gandul.ro
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.