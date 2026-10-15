Marian Godină, revoltat de discuțiile de pe grupul creșei! Ce au putut să scrie părinții

Marian Godină a povestit pe Facebook despre experiența pe care o are în grupul de WhatsApp al părinților de la creșa unde este înscrisă fiica sa, Irina. Fostul polițist a relatat, în cheie ironică, discuțiile purtate de unii părinți despre meniul copiilor și efectele pe care anumite alimente le-ar avea asupra celor mici.

Acesta a explicat că anul trecut nu a făcut parte din grupul de părinți de la grădinița fiicei sale, Maria, însă odată cu înscrierea Irinei la creșă și-a trecut propriul număr de telefon în fișa de înscriere și a fost introdus în grupul dedicat părinților.

Marian Godină, revoltat de discuțiile de pe grupul creșei

După ce a urmărit conversațiile de acolo, Marian Godină a spus că a aflat diverse teorii legate de alimentația copiilor. Potrivit acestuia, după ce unul dintre copii a avut probleme digestive, au existat discuții despre conopidă și ciorba de salată, unele persoane considerând că acestea ar fi cauzat starea micuțului.

„Deși a început de puțin timp anul școlar, am învățat multe lucruri utile de acolo. De exemplu, copiii au primit conopidă, deși conopida e aliment interzis pentru copii, i-a zis unei mămici cineva care știe sigur. Din cauza asta, copilul a făcut caca pe el vreo două zile. Am mai aflat că ciorba de salată fermentează în burtă și iar fac copiii caca pe ei de la ea. Totuși oamenii de la cresă le-au dat ciorbă de salată, fără să le pese că e otrăvitoare. Am înțeles că se dorește să se ia inițiativă și să fie schimbat meniul. Adică ăla e făcut de un nutriționist care calculează caloriile, proteine, carbohirați, grăsimi etc. Dar, în naivitatea lui, nu întreabă și mămicile. Că de întreba, afla de conopida otrăvitoare, de salata acidă și multe alte lucruri pe care el le-a ratat la facultate, dar le sunt cunoscute mămicilor care le învață din mers, între două episoade de Insula Iubirii”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Ce au putut să scrie părinții

Ulterior, acesta a revenit cu o nouă postare și a spus că este tentat să intervină în discuțiile de pe grupul părinților. În mesajul publicat, Godină a prezentat textul pe care și-ar dori să îl trimită, făcând referire la controversele apărute în spațiul public pe tema dârelor lăsate de avioane pe cer.

„Eu aș vrea să le scriu asta: „Bună ziua! Mă scuzați că mă bag în seamă, dar voi ați observat căcuța mai moale atunci când apar liniile alea pe cer de la avioane? Că la noi cum apar liniile, cum vine caca moale. La mine zic, copiii văd că nu-s afectați”. Vorba aceea din limba bătrână: dârele de pe cer vor fi dârele de pe chiloți”, a mai scris Godină pe Facebook.

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