Andrei Duban nu este omul care să rămână fără replică, nici măcar atunci când discuția ajunge în propria sufragerie! Cu umorul care l-a consacrat, actorul a făcut dezvăluiri savuroase despre viața de familie, după 15 ani de căsnicie cu Grațiela Teohari. Dincolo de glumele de pe scenă și de aparițiile televizate, acasă lucrurile au și ele regulile lor, iar toleranța pare să fie unul dintre ingredientele care îi țin împreună. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andrei Duban a vorbit despre relația cu soția sa, despre micile neînțelegeri care apar în orice cuplu, dar și despre felul în care își crește fiul.

Pe lângă faptul că este un om de televiziune și un actor cu experiență, Andrei Duban se poate lăuda și cu rolurile de soț și tată, pe care le tratează cu aceeași implicare. După 15 ani de căsnicie cu Grațiela Teohari, actorul a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care este secretul unei relații rezistente în lumea showbizului și cum reușesc cei doi să treacă peste micile tensiuni din familie În plus, actorul a avut un mesaj tranșant pentru noua generație de influenceri: „Eu știu că sunt de modă veche și sunt martalog”.

Andrei Duban: „Dacă reușesc să fac și bani din asta, sigur, este fantastic!”

CANCAN.RO: Ai avut vreodată vreun moment în care ai simțit că nu mai ești dorit în televiziune?

Andrei Duban: Nu, întotdeauna, dacă mi s-a închis o ușă, mi s-a deschis o fereastră. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu a avut grijă de mine. Cum o să aibă și acum.

Nu, glumesc, glumesc! Nu, nu, nu, nu m-am simțit. Din contră, mă simt prost când îi refuz pe anumiți colegi, când nu apar, că nu…

Pentru că eu am învățat ceva de la un mare guru al televiziunii, și anume Adrian Sârbu. Televiziunea consumă foarte mult. Iar în ziua de astăzi, cu atâtea sute de posturi de televiziune, e greu să nu apari. Și atunci oamenii trebuie să te dorească. Să-ți spună: „Băi, de când nu l-am văzut pe ăsta! Uite ce mișto e!”. Dacă te văd zile la rând, o să zică: „Iară ăsta, iară…”. Atunci trebuie să te dorească publicul, nu să-l sufoci.

CANCAN.RO: Mai este umorul o meserie profitabilă în România sau trebuie să ai și alte surse de venit?

Andrei Duban: Sincer, umorul nu va muri niciodată. Pentru că, la ce vremuri trăim și la situația socială, iar și la clasa politică, n-ai cum să nu fii o sursă continuă de umor. Acum, dacă reușesc să fac și bani din asta, sigur, este fantastic. Dar ar trebui să ai și un backup, totuși.

CANCAN.RO: Și acum să trecem puțin la căsnicie și iubire, că știm că ai o căsnicie frumoasă.

Andrei Duban: Păi da, dar să nu afle una de alta căsnicia și iubirea, știi?

CANCAN.RO: Care este secretul unei căsnicii rezistente în showbiz?

Andrei Duban: Toleranța, răbdarea. Nu e o rețetă. N-am eu, nu sunt eu… Sunt întotdeauna și la noi. Sunt frecușuri la fel, numai că important este să nu-ți uiți scopul. De ce te-ai unit cu acel om? Te-ai unit cu el ca să evoluezi? Ca să, cum să spun, să ai cui să închini toată munca ta, adică familiei? Nu te-ai unit ca să cauți motive și râcă, ca să te desparți. Deocamdată ne menținem, zic eu, sănătoși la cap. Că totul vine de acolo. Să nu te zăpăcești.

CANCAN.RO: Și spune-mi, cine face primul pas spre împăcare după o ceartă? Tu sau soția?

Andrei Duban: Nu mai sunt așa certuri din alea mari, știi cum e? Până se reglează, știi, sabia cu teaca. Am ajuns la înțelepciunea în care le reglăm. Dacă unul a greșit, bă, ok, am greșit, hai să vedem cum o îndreptăm, cum facem.

De asta am început, dacă îți aduci aminte, cu primul cuvânt: toleranță.

Dacă îi vânezi, lor, greșelile și alea, uite ce ai să faci cu acel om: fuge ca de rău, știi? Asta din punctul de vedere al femeii, ca să zic așa, cu tocatul la cap.

Și invers, dacă tu ești gelos, nu păzi ce nu e de păzit. Adică femeia. Femeia, dacă vrea, se păzește singură. Cu cât o ții tu mai mult în laț, cu atât fuge mai repede. Rupe lațul și cu tine de mână, zici că nu știi de ce ți-a venit întreținerea.

CANCAN.RO: Ai fost vreodată atât de supărat încât să dormi pe canapea?

Andrei Duban: O, bineînțeles! Dar bineînțeles. Cum să nu? Dar canapeaua e prietena mea. Pot să-mi dau cât de tare vreau filmele. Nu te deranjează nimeni. Nu, glumesc! Dar, bineînțeles, ca toată lumea. Bine, canapeaua ca și canapeaua. Când e frig afară. Dar când e cald și așa, să vezi ce fain e pe terasă! Minune, zici că ești în tabără.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai amuzant reproș pe care l-ai primit acasă?

Andrei Duban: Cel mai amuzant reproș? Dar nu știu, nu-mi dau seama. Nu mi se fac reproșuri. Bine, mi se fac, dar nu sunt amuzante.

Reproș amuzant? A scos Grațiela o glumă pe care o spune destul de des: „Eu te înțeleg, ai trăit o viață întreagă într-un fel. Du-te, mă, du-te și la altele. Du-te să te faci de râs și la altele!”. Și mi se pare un reproș. „Fă-ți viața! Du-te și la altele să te faci și la alea de râs!”.

Andrei Duban: „Așa m-a crescut și pe mine mama, așa încerc și eu.”

La capitolul parenting, Andrei Duban recunoaște că nu este întotdeauna cel mai permisiv tată și că perfecționismul îl face uneori să fie ceva mai sever. Armin, în schimb, pare să fi moștenit simțul umorului, însă are alte planuri profesionale: sportul și, mai exact, polo-ul de performanță.

CANCAN.RO: Ești un tată permisiv sau unul autoritar?

Andrei Duban: Băi, din păcate, lucrez la chestia asta. Sunt perfecționist, sunt Hitler pe alocuri. Dar nu în toate momentele. Sunt și momente în care suntem cei mai buni prieteni

Alternăm momentele astea cu cele de… Asta e, așa m-a crescut și pe mine mama, așa încerc și eu.

Dacă el este mai mămos, e normal să fie așa, că e băiat. Iar maică-sa îl răsfață, dar în același timp îl și ține din scurt. Îl țin și eu mai din scurt, știi?

CANCAN.RO: Te moștenește la capitolul umor? Sau e mai serios?

Andrei Duban: Nu, nu, nu. Involuntar, are, are. Este hazliu. Nu vrea să facă meseria asta.

Pentru că e foarte bun pe ce face, și anume pe sport. Și anume polo. Face polo de performanță. Și chiar o face bine, conform antrenorilor, nu al meu. Orice cioară își laudă puiul. Așa că relația mea cu el e de o prietenie bună, dar ușor dură din partea mea. Pentru că eu i-am povestit odată, și o să ți-o spun și ție.

I-am povestit despre un tată care își cicălea mereu băiatul, atrăgându-i atenția să stingă lumina, să închidă ușa, să nu răcească și să fie atent la lucrurile din jur. Băiatul abia aștepta să împlinească 18 ani, să se angajeze și să plece de acasă, ca să scape de gura tatălui. Când a ajuns la primul interviu de angajare, a mutat un furtun care uda asfaltul la flori, a închis ușa după el și a îndreptat preșul de la intrare. Angajatorul l-a angajat pe loc, impresionat de atenția și bunul-simț de care a dat dovadă. Așa și-a dat seama că toate cicălelile tatălui său rămăseseră undeva în mintea lui și îl ajutaseră să devină un om responsabil.

Armin are o inteligență emoțională deosebită. E un copil foarte, foarte bun.

CANCAN.RO: Există ceva ce ți-ai dorit să învețe din experiențele tale?

Andrei Duban: Să învețe șmecheria asta, să păcălești sistemul, știi? Să treacă peste orice cu o glumă. Să aibă școala vieții. Școala vieții pe care nu a avut-o și acum nu mai face nimeni.

Pentru că TikTok-ul și Instagram-ul și Facebook-ul și toate căcaturile astea, care se numesc socializare, de fapt sunt de izolare. Nu te învață.

Nu te învață cum să, nu știu, pe stradă, să ieși dintr-un conflict sau cum să cucerești o fată fără să-i dai emoticoane. Să-i dai mâna, să te simtă, să-ți simtă vibrația. Când îi pui mâna pe umăr, să simtă că a pus mâna un bărbat, nu o fleașcă de metrosexual cu unghiile lăcuite și epilat. Să-ți simtă bărbăția din tine. Astea nu pot să le vezi de pe niciun reel, de pe niciun filmuleț.

Andrei Duban: „Eu știu că sunt de modă veche și sunt martalog.”

Iar dacă în familie lucrurile se rezolvă cu răbdare și comunicare, când vine vorba despre generația tânără și rețelele sociale, Andrei Duban nu mai este la fel de îngăduitor. Actorul are câteva observații tranșante despre lipsa comunicării dintre oameni, dar și despre felul în care tinerii încearcă să construiască relații prin intermediul telefonului.

CANCAN.RO: Ce te enervează cel mai tare la generația nouă de influenceri?

Andrei Duban: Că nu comunică între ei, că nu sunt empatici. Nu schimbă energia între ei.

Deci am o glumă tristă, tristă, dar, din păcate, adevărată. Erau doi prieteni care stăteau fiecare la casele lui, aveau biroul lângă geam și își scriau de acasă, de la birou.

Și scriau, vorbeau pe messenger, pe … nu știu ce e acum la modă, așa. Și zice: „ Băi, ce frumos ninge afară!”. „Nu știu, frate, trimite-mi și mie linkul!”.

Învață să privești cerul, mai ieși un pic cu o fată de mână în parc. Știi, nu o duce doar la mall și la fast-food și după aia, pe telefon, vorbești cu ei: „I-o fi plăcut, nu i-o fi plăcut? Uite ce mi-a făcut!”.

Vorbește cu el, comunică. Mă rog. Eu știu că sunt de modă veche și dun martalog.

Se spunea pe vremuri că bărbatul protejează cuibul.. El se asigură că aduce acasă, cum era cu vânatul, cu alea, și femeia crește copiii.

Sigur, lucrurile au evoluat, dar baza, adică tu, când ajungi acasă sau când vorbești, când ai o problemă și te duci la soțul tău și spui: „Uite, bă, ce… așa, așa, așa”, să simți că ăla chiar te-a ajutat.

Nu se spunea: „A, lasă-mă acum, joc GTA” Am și eu problemele mele. Cum a zis tata popa la biserică: „Și la bine, și la greu”.

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