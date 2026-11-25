O fostă directoare de școală din Germania, în vârstă de 70 de ani, a devenit primărița unui sat din Spania care mai are doar 22 de locuitori. Femeia nu este remunerată pentru activitatea sa și speră să atragă noi familii în localitate, pentru a împiedica dispariția acesteia.

Christiana Schaffenberg conduce localitatea La Cierva, din provincia spaniolă Cuenca, situată la aproximativ 230 de kilometri de Madrid. Satul avea cândva peste 400 de locuitori, însă populația sa a scăzut dramatic de-a lungul anilor.

Într-un reportaj realizat de Deutsche Welle, femeia a explicat ce presupune administrarea unei comunități atât de mici, scrie El Español.

Deși a lucrat în învățământ, Christiana a ajuns să se ocupe inclusiv de reparațiile la rețeaua de apă, de colectarea deșeurilor și de întreținerea infrastructurii.

Primărița încearcă să atragă familii tinere în sat

Printre prioritățile femeii se numără îmbunătățirea condițiilor de trai pentru familiile cu copii. Una dintre inițiativele sale a fost reintroducerea autobuzului școlar.

De această măsură beneficiază și Jorleni, o femeie de 32 de ani, venită din Honduras, care administrează singurul bar din sat. Reluarea transportului școlar i-a permis acesteia să reducă cheltuielile necesare pentru școlarizarea copilului său.

Christiana recunoaște însă că nu este ușor să îi convingă pe oameni să renunțe la avantajele vieții urbane, chiar dacă în mediul rural există posibilități de angajare în agricultură.

La 70 de ani, femeia ia în calcul să candideze pentru un nou mandat

Primărița speră ca dezvoltarea turismului să contribuie la revitalizarea localității, însă obținerea finanțării necesare rămâne una dintre dificultățile cu care se confruntă.

Femeia, care a candidat din partea Partidului Popular din Spania, consideră că originea celor care aleg să se stabilească în sat nu are importanță, în condițiile în care comunitatea are nevoie de noi locuitori.

Experiența acumulată în învățământ o ajută în relația cu localnicii, primărița preferând dialogul în detrimentul disputelor politice.

Cu toate că are 70 de ani, Christiana Schaffenberg ia în calcul posibilitatea de a candida din nou la următoarele alegeri locale. Obiectivul său rămâne același: să împiedice dispariția satului pe care îl administrează.

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