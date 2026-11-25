Lidl continuă să își diversifice gama de produse gata preparate și vine cu o nouă opțiune pentru clienții care își doresc o masă rapidă. Produsul a fost marcat drept „NOU!” la raft și are un preț de numai 9,99 lei.

Este vorba despre supa cremă de linte cu crutoane din gama Chef Select, disponibilă într-un recipient de 440 de grame. Produsul a fost introdus recent în oferta retailerului și se remarcă prin prețul accesibil, de doar 9,99 lei.

Noutate la rafturile Lidl

Clienții care au trecut recent prin magazinele Lidl au putut observa o nouă apariție în zona produselor refrigerate. Eticheta de preț indică în mod clar faptul că este vorba despre un produs nou, introdus pentru prima dată în ofertă.

Supa cremă de linte cu crutoane, comercializată sub marca Chef Select, este disponibilă în caserole de 440 de grame și poate reprezenta o soluție rapidă pentru prânz sau cină. Potrivit informațiilor afișate la raft, prețul unui recipient este de 9,99 lei, ceea ce înseamnă un cost de 22,70 lei pentru un kilogram de produs.

Preparat gata de consum

Tot mai mulți români caută preparate care să le economisească timp în bucătărie, iar categoria produselor gata preparate a crescut semnificativ în ultimii ani. Noua supă cremă de linte de la Lidl se adresează tocmai acestor consumatori, fiind o variantă care necesită o pregătire minimă înainte de servire.

Ambalajul evidențiază ingredientul principal, lintea, iar produsul este completat de crutoane, pentru un plus de textură și gust. Recipientul individual îl face ușor de transportat și de consumat atât acasă, cât și la birou.

Costă mai puțin de 10 lei

Prețul este unul dintre principalele atuuri ale noului produs. Pentru 9,99 lei, cumpărătorii primesc o porție de 440 de grame, suficientă pentru o masă rapidă.

Lidl marchează produsul cu eticheta „NOU!”, semn că acesta a fost introdus recent în sortimentație. Rămâne de văzut dacă supa cremă de linte cu crutoane va deveni una dintre preferatele clienților, însă prețul accesibil și formatul practic îi pot aduce rapid popularitate în rândul cumpărătorilor.

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