Decorațiunea de Crăciun care costă doar 4,99 lei la Lidl! Ce alte produse sunt reduse

Decorațiunea de Crăciun care costă doar 4,99 lei la Lidl! Ce alte produse sunt reduse
LIDL
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Se apropie sărbătorile de iarnă, iar magazinele din România au început deja să pregătească rafturile pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Lidl se numără printre retailerii care vin cu oferte dedicate Crăciunului, iar clienții vor putea găsi decorațiuni pentru casă și instalații luminoase la prețuri accesibile. Începând de joi, 5 noiembrie, mai multe produse destinate decorării locuinței vor intra la reducere, iar unele dintre acestea au prețuri care atrag imediat atenția.

Pentru cei care își doresc să creeze o atmosferă festivă fără să cheltuiască prea mult, oferta retailerului poate reprezenta o oportunitate de a începe pregătirile din timp. Printre produsele propuse se află instalații pentru brad, ornamente luminoase pentru interior și exterior, dar și decorațiuni care pot transforma locuința într-un spațiu desprins din poveștile de iarnă.

Instalația de Crăciun care costă mai puțin de 5 lei

Unul dintre produsele care se remarcă în catalogul Lidl este instalația luminoasă LIVANO, disponibilă la prețul de numai 4,99 lei. Aceasta poate fi o alegere potrivită pentru persoanele care vor să decoreze bradul sau să adauge mici accente festive în diferite încăperi ale locuinței.

Instalația are 40 de LED-uri și o lungime de doi metri, fiind concepută pentru decoruri de dimensiuni reduse. Un alt avantaj este reprezentat de varietatea efectelor luminoase, clienții putând opta pentru lumină albă caldă, albă rece sau multicoloră, în funcție de stilul pe care vor să îl ofere decorului de sărbători.

Prețul de sub 5 lei o transformă într-unul dintre produsele accesibile din oferta de sezon, mai ales pentru cei care preferă să combine mai multe instalații pentru a obține un decor spectaculos.

Ce alte instalații luminoase sunt disponibile la Lidl

Pe lângă instalația LIVANO, retailerul pregătește și alte produse dedicate amenajării locuinței în spiritul Crăciunului. Printre acestea se numără instalația luminoasă de tip păpădie, care dispune de 200 de LED-uri și are o lungime totală de 6,8 metri. Cinci metri sunt alocați cablului de alimentare, iar prețul acesteia va fi de 39,99 lei.

Totodată, cei care își doresc să decoreze balcoanele, terasele sau grădinile pot opta pentru furtunul luminos cu 200 de LED-uri. Acesta măsoară 15 metri și va putea fi achiziționat cu 49,99 lei, fiind o variantă pentru amenajarea unor spații mai generoase.

În oferta de sezon se regăsește și o instalație în formă de brad, prevăzută cu 125 de lumini. Produsul va costa 39,99 lei și poate fi folosit pentru a completa decorul festiv, inclusiv în locurile în care spațiul nu permite amplasarea unui brad natural sau artificial de dimensiuni mari.

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