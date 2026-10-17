Irina din Iași a dat 6 lei și a cumpărat 2 pungi „antirisipă” din LIDL. Ce era înăuntru, de fapt?

Irina din Iași a dat 6 lei și a cumpărat 2 pungi "antirisipă" din LIDL. Ce era înăuntru, de fapt?
Pungă antirispiă de la Lidl/ sursă foto: Facebook
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Pungile antirisipă de la Lidl au devenit din ce în ce mai vânate de către români. În funcție de magazin, clienții pot achiziționa un mix de legume și fructe la un preț fix de 2,5 lei/kilogram. În funcție de ce produse au fost retrase de la raft (deoarece nu mai îndeplinesc standardele estetice), mixul este divers și este pregătit de către angajații magazinului. 

Recent, Irina din Iași a prins o ofertă excelentă: a cumpărat cu doar 6 lei două pungi antirisipă dintr-un magazin Lidl. Pungile conțineau: 3 morcovi, 4 banane, o lămâie, trei ardei capia, doi avocado, un mango, o pară, un măr, doi ardei iuți, un fruct kaki și o sfelcă. Pentru aceste produse, femeia a scos din buzunar 6 lei. La un mic calcul, doar cei doi avocado și mango cumpărați separat ar fi costat de trei ori mai mult decât întreaga pungă.

„6 lei a dat Irina t pe toate produsele din poză, 2 pungi antirisipă de la Lidl. Toate produsele sunt în stare foarte bună, iar pentru a evita situațiile în care persoanele mutau produsele dintr-o pungă în alta când punga era 5 lei bucata, acum costă 2.5 lei kg, din punctul meu de vedere merită din plin, la un calcul simplu doar 2 avocado și mango erau aproximativ 15 lei.”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook @Buget de familie.

Ce conține punga antirisipă de la Lidl/ sursă foto: Facebook

Utilizatori au reacționat într-un număr impresionant, iar majoritatea dintre ei și-au împărășit experiența.

„Eu am cumpărat 2 pungi super pline, nu știu cum de le-am găsit, aveau peste 3 kg fiecare și un total de 8 avocado și multe altele pe lângă”

„Am găsit și eu trei lulele uneori și nu am luat”

„În alte pungi am găsit kiwi galben, fructe de cactus, gulii, apio. Și nu am cumpărat mai multe de 5 pungi până acum.”

„M-am uitat și eu de câteva ori în pungile alea, dar cred că la magazinul la care merg eu umblă în pungi clienții sau angajații, că de fiecare dată erau trei lulele… nu cum văd pe la voi”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

Inițiativa Lidl România este menită să contribuie la reducerea risipei alimentare prin sortarea zilnică a fructelor și legumelor care nu mai îndeplinesc standardele estetice, dar care în interior rămân perfect sănătoase, gustoase și bune de consum. Proiectul este implementat deja în 23 de țări.

„Lidl România introduce în magazine Punga antirisipă, o nouă inițiativă menită să contribuie la reducerea risipei alimentare prin valorificarea fructelor și legumelor care nu mai îndeplinesc standardele estetice de prezentare la raft, dar care își păstrează calitatea și sunt în continuare potrivite pentru consum”, se precizează într-un comunicat de presă.

Produsul viral din Europa ajunge în magazinele Lidl din România. Va fi disponibil începând cu 15 octombrie, în ediție limitată

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