Electrocasnicul aflat la mare reducere începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 299 lei, toată săptămâna

LIDL a dat startul unei noi campanii de reduceri, valabilă în această săptămână, iar clienții pot găsi în magazine numeroase produse la prețuri promoționale.

Catalogul include atât alimente și băuturi, cât și articole pentru casă și produse de îngrijire, multe dintre ele beneficiind de discounturi suplimentare prin intermediul aplicației Lidl Plus.

Electrocasnicul aflat la mare reducere începând de astăzi, în LIDL

În oferta retailerului se remarcă reduceri importante la mai multe categorii de produse. Berea Heineken este disponibilă cu o reducere de 26%, în timp ce băutura răcoritoare Pepsi de 2 litri poate fi cumpărată la un preț mai mic cu 25% prin Lidl Plus. Tot în catalog apare și cașcavalul Milbona de 750 de grame, pentru care este aplicată o reducere de 30%, iar lămâile sunt incluse într-o ofertă cu discount de 38%.

Promoțiile continuă și în zona produselor proaspete. Fileul de somon norvegian cu piele beneficiază de o reducere de 25% prin aplicația Lidl Plus, iar cotletul de porc fără os este disponibil la un preț redus cu 35%. Astfel de oferte sunt promovate în contextul campaniei aniversare desfășurate de retailer, care pune accent pe produsele cu prețuri avantajoase pentru consumatori.

Pe lângă alimente, clienții pot găsi și reduceri consistente la produse destinate gospodăriei. Detergentul lichid OMO, cu un număr estimat de 100 de spălări, este inclus într-o promoție cu discount de 40%, una dintre cele mai mari reduceri prezentate în catalog. De asemenea, hârtia igienică Floralys, în pachet de 24 de role, este disponibilă la un preț redus cu 20%.

Costă doar 299 lei, toată săptămâna

Campania este promovată sub sloganul „De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând”, retailerul evidențiind faptul că ofertele sunt valabile pe parcursul săptămânii, în limita stocurilor disponibile. În materialele promoționale este menționat faptul că anumite reduceri pot fi accesate exclusiv prin intermediul aplicației Lidl Plus.

Printre numeroasele produse incluse în ofertă se regăsește și electrocasnicul care atrage atenția celor aflați în căutarea unor soluții moderne pentru gătit. Este vorba despre friteuza cu aer cald SilverCrest, prevăzută cu două coșuri de gătire, un model care permite prepararea simultană a mai multor tipuri de alimente. Produsul este promovat și prin mențiunea „Văzut la TV”, iar panoul digital amplasat pe partea frontală oferă acces la mai multe funcții și programe de preparare.

Friteuza cu aer cald SilverCrest beneficiază de o reducere de 25% prin Lidl Plus și poate fi cumpărată la prețul de 299 de lei, față de prețul anterior de 399 de lei. Oferta este disponibilă începând de astăzi și pe parcursul întregii săptămâni, în limita stocurilor existente în magazinele LIDL.

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