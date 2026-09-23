„Interzis accesul cu rochii largi”. Afișul care a stârnit controverse într-un magazin din România

„Interzis accesul cu rochii largi”. Afișul care a stârnit controverse într-un magazin din România
Interzis accesul cu rochii largi
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O situație neobișnuită a stârnit reacții în mediul online după ce, la intrarea unui magazin din zona centrală a municipiului Câmpia Turzii, a apărut un anunț cu o regulă surprinzătoare pentru clienți. Persoanele care poartă rochii largi nu sunt lăsate să intre în incintă, iar mesajul a generat numeroase comentarii și opinii împărțite. În timp ce unii consideră măsura justificată, alții se întreabă dacă o asemenea restricție nu reprezintă, de fapt, o formă de discriminare.

La intrarea unității comerciale, clienții sunt întâmpinați de o regulă mai puțin obișnuită.Un panou îi avertizează pe cei care poartă ținute largi că nu pot pătrunde în magazin, mesajul fiind însoțit de simbolul unei rochii peste care este trasă o bară roșie, semn că articolul vestimentar este interzis.

Regula care a stârnit controverse în rândul clienților

Imaginile cu anunțul au ajuns pe Facebook după ce o femeie a decis să le facă publice și să ridice semne de întrebare cu privire la regula impusă de magazin.

Aceasta a vrut să afle care este explicația din spatele restricției și dacă măsura vizează strict anumite tipuri de îmbrăcăminte sau poate avea și o altă semnificație. Postarea a deschis rapid o discuție în mediul online, unde oamenii au avut opinii diferite despre această regulă.

„Cât de largă să nu fie rochia? Rochia să nu fie largă nici sus?”, a scris femeia, în spirit de glumă.

În același timp, femeia a atras atenția asupra lipsei unor explicații clare privind această regulă.Nu se precizează concret ce înseamnă „rochie largă” și nici dacă restricția vizează doar rochiile sau se extinde și la alte articole vestimentare, precum pantalonii cu croială amplă ori cei evazați.

Sursa foto: Captură video

Proprietarul magazinului a venit cu explicații clare

După ce fotografia a început să circule în mediul online și au apărut numeroase comentarii, proprietarul magazinului a venit cu o justificare. Acesta a precizat că imaginea de pe afiș înfățișează o rochie de flamenco. Mai mult, el a dat de înțeles că alegerea desenului nu are nicio legătură cu vreo etnie.

Proprietarul a tratat întreaga situație cu umor și a făcut o referire ironică la „săptămâna mexicană” promovată de un cunoscut retailer. În aceeași notă, bărbatul a amintit că este burlac și a glumit spunând că, în aceste condiții, s-ar putea ca regula magazinului să îl ajute să țină eventualele mirese departe.

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