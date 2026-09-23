Avea doar 43 de ani și a cerut să fie eutanasiat. Drama actorului Arnaud Denis după o intervenție chirurgicală

Avea doar 43 de ani și a cerut să fie eutanasiat. Drama actorului Arnaud Denis după o intervenție chirurgicală
Denis Arnaud a fost eutanasiat la doar 43 de ani/ sursă foto: Instagram
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Actorul și regizorul francez Arnaud Denis suferea de dureri insuportabile de când i s-a implantat o proteză din polipropilenă în 2023, în urma unei hernii inghinale drepte. La vârsta de 43 de ani, el a cerut să fie eutanasiat.

Actorul și regizorul Arnaud Denis, rămas grav invalid în urma implantării unui dispozitiv antihernie, a ales să-și pună capăt vieții prin eutanasie marți, în Belgia, la vârsta de 43 de ani, pentru a-și pune capăt suferinței, a declarat avocatul său, Philippe Courtois, pentru presă străină:

„Decizia luată de Arnaud Denis a fost luată în urma consultării a trei medici din Namur. Corpul său nu mai putea să-l susțină. Își pierduse controlul asupra acestuia. Moartea lui Arnaud Denis este consecința durerii intense pe care o îndura de multe luni”, a adăugat acesta.

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis suferea de dureri insuportabile. sursă foto: Instagram

Actorului Arnaud Denis a fost eutanasiat

Cunoscut mai ales pentru punerile în scenă ale pieselor „Legăturile periculoase” de Choderlos de Laclos și „Femeile învățate” de Molière, Denis suferea de dureri cumplite de când i s-a implantat o plasă din polipropilenă – pe 17 iulie 2023, în urma unei hernii inghinale drepte. Operația a declanșat numeroase efecte secundare, care l-au determinat în cele din urmă să-și scoată implantul în Statele Unite, în aprilie 2024.

Actorul a fost diagnosticat cu encefalomielită mialgică, în contextul sindromului ASIA (o reacție inflamatorie legată de expunerea la un adjuvant). Se consideră că implantul a provocat o inflamație persistentă și i-a afectat sistemul imunitar.

„Nu mai pot ieși din casă, nu am viață socială, nu mai am nicio viață. Nu mai am nimic din ceea ce constituie demnitatea vieții unui om. Și situația se înrăutățește din ce în ce mai mult. Trăiesc ca un bolnav de cancer în stadiu terminal. Medicii nu mai au nimic să-mi ofere”, a mărturisit el la începutul anului 2026 pentru cotidianul regional Dauphiné Libéré.

La 5 ianuarie 2026, Denis a depus o plângere la Secția de Sănătate Publică a Parchetului din Paris pentru vătămări corporale din neglijență, dar aceasta a fost clasată la sfârșitul lunii august din lipsă de probe.

Nevăzând altă cale decât eutanasia pentru a-și pune capăt suferinței, actorul a declarat la începutul anului: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”. Pe 18 martie, a fost internat într-o unitate de îngrijiri paliative dintr-un spital belgian, în așteptarea aprobării cererii sale de eutanasie.

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