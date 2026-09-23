Marcel Andrei a dat-o în bară cu „oceanul” de la Constanța. Ce spune acum despre momentul devenit viral

Marcel de la Insula iubirii revine în atenția publicului cu o nouă gafă marca „Maluma de România”. De data aceasta, geografia României i-a dat bătăi de cap concurentului, care a decis să transforme Marea Neagră în ocean.

Chiar dacă Marcel pare ceva mai sobru în noul sezon Insula iubrii, unde a trecut de la statutul de ispită la cel de concurent în cuplu, „Maluma de România” refuză să dezamăgească publicul atunci când vine vorba de replicile sale legendare.

Marcel de la Insula iubirii continuă seria replicilor virale

În timp ce se afla la date cu ispita Sandra Vintilă, „Maluma de Români” a scăpat pe gura una dintre acele perle care, cel mai probabil, vor rămâne mult timp în baza paginilor de meme-uri din social media. Când a aflat că ispita este din Constanța – de unde este și unchiul lui – Marcel și-a folosit „asul din mânecă” și spus cu maximă seriozitate că la Constanța nu e simplă mare, ci oacean.

„La tine e bine că stai în Constanța. Ai oceanul, ești aproape, e ok. Și dacă e plouă sau e frig e alt vibe… că ai oceanul aproape. Și eu dacă aș fi stat pe Constanța aveam aceeași gândire”, a spus Marcel la Insula iubirii.

Recent, în timpul unui live, utilizatorii TikTok l-au luat la rost pe Marcel pentru gafa cu oceanul de la Constanța, însă acesta a demonstrat încă o dată că indiferent de situație are oricând cuvintele la el și a oferit o replică pe măsură: „Am fost la reality show, nu la olimpiadă”, a spus Marcel.

Reacția internetului a fost instantanee, iar utilizatorii s-au întrecut în glume care mai de care mai nostime. Vă prezentăm o parte dintre ele:

„Aproape sunt și rechini” „A pus Constanța pe hartă. A adus oceanul în România” „Da, da, oceanul Negru” „Treaba e că ea nu îl contrazice” „Acum înțeleg de ce este scump în Constanța. Data viitoare nu mai merg la ocean, o să merg la mare” „Și la mine e bine că stau la Brăila, am Marea Neagră aproape… care curge” „E bine și de noi care stăm la Crâgași… Avem marea Lacul Morii. Sutem pe vibe pozitiv, gen câteodată bate briza cam tare, dar e ok” „Oceanul din Constanța cu vedere la Marea Neagră” „Pai marea este oceanul și oceanul este marea” „Nu știu dacă trebuie să râd sau să plâng”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor TikTok.

Marcel Andrei a devenit cunoscut în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, când a participat ca ispită. Doi ani mai târziu, „Maluma de România” a revenit în Thailanda, de data aceasta în calitate de concurent alături de soția sa, Armina.

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