Florina, șantajată de Cătălin Grozavu: „În momentul acesta, el mă are la mână cu niște filmulețe în ipostaze…”

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Florina Grozavu a făcut dezvăluiri despre relația cu Cătălin Grozavu, la Dan Capatos Show. Soția acestuia susține că ar fi fost amenințată cu publicarea unor filmulețe intime. Declarațiile vin după apariția imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în care Cătălin Grozavu apare agresând-o pe Florina. CANCAN.RO are toate detaliile!

Florina nu a divorțat de Cătălin Grozavu

Florina a povestit și de ce nu a ajuns încă să divorțeze, deși cei doi nu mai au o relație amoroasă de câțiva ani. Potrivit acesteia, mai există probleme legate de proprietăți și anumite acte. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi nici acum n-am depus actele de divorț. Eu vreau să mă apuc de actele de divorț, dar avem niște socoteli. Este vorba despre niște acte, niște proprietăți. Probabil din cauza acestor complicații nu am făcut treaba asta. El a zis că i-a promis tatălui său că nu divorțează, dar n-are nicio legătură cu căsătoria, în condițiile în care mai are pe cineva acum.”

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Florina a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Mădălina Apostol. Cele două femei s-au cunoscut prin intermediul clubului și au avut o relație bună.

„Între mine și relația cu Mădălina au fost undeva la patru ani. Într-adevăr, eu am cunoscut-o pe Mădălina prin prisma clubului. M-a chemat acolo, am machiat-o de câteva ori și oarecum ne-am împrietenit. Am fost de câteva ori la ea acasă. Am ieșit o dată sau de două ori în oraș. Evident că ne-am împrietenit, să zicem așa, dar nu eram prietene bune.”

Florina Grozavu, declarații despre relația cu Cătălin Grozavu

Florina, șantajată de Cătălin Grozavu

Florina a ajuns să vorbească despre ceea ce numește manipulare financiară. Apoi, dezvăluirea a devenit mult mai gravă: Florina susține că soțul ei ar avea mai multe filmulețe intime cu ea. Femeia a declarat că acestea ar fi folosite pentru a o controla emoțional.

„În momentul acesta, el mă are la mână cu niște filmulețe în ipostaze indecente, pe care le ține, spune că le va da, că le va trimite. Din punct de vedere emoțional sunt controlată, pentru că eu am o bunică foarte bătrână, care este suficient să se mâhnească și deja ne luăm adio. Sunt niște chestii personale care dor.”

Adrian Cuculis, sfat pentru Florina Grozavu

De partea cealaltă a baricadei, avocatul Adrian Cuculis a intervenit și a explicat că situația descrisă de Florina poate avea consecințe juridice.

„Șantajul ăsta există. În 2026, porcăria asta nu mai funcționează. Ai text de lege clar pe violarea vieții private. Dacă ajungem pe internet, vorbim despre lucruri foarte serioase. Dacă în jumătate de oră nu vi-l dau jos de pe internet, eu sunt responsabil pentru ceea ce vă spun acum. Nu mai poate să publice absolut nimic. Că îl trimite la mătușa, aia este o altă discuție, este o altă poveste. Dar, în mediul online, vă asigur că acele filmulețe nu pot fi urcate.”

Florina a explicat că, din punctul ei de vedere, filmulețele ar fi fost folosite pentru manipulare. Ea susține că a descoperit situații asemănătoare și în cazul altor femei.

„Sunt unii bărbați care te manipulează, te aduc să faci chestii de care să nu fii în stare și apoi te manipulează cu acele filmulețe. Nici nu mai contează că noi suntem căsătoriți. Din ce am aflat eu acum, ascultându-vă, le avea și cu celelalte, în alte ipostaze, și cu Mădălina. Sunt niște chestii personale care dor. Pentru mine, familia mea contează foarte mult.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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