„Rivala” Mădălinei Apostol, victimă a lui Cătălin Grozavu. Ce spunea Florina la preselecțiile pentru Masterchef România

Ies la iveală noi detalii din viața lui Cătălin Grozavu, tatăl fetiței Mădălinei Apostol. După ce în urmă cu o zi v-am dezvăluit că bărbatul se află în proces cu fosta soție, femeie alături de care are doi copii, acum vă dezvăluim și despre cine este vorba, dar vă prezentăm și un interviu exclusiv CANCAN.RO cu ea. Este vorba despre nimeni alta decât Florina Grozavu, actuală concurentă Masterchef. Femeia a relatat inclusiv în cadrul emisiunii că violența a fost motivul principal pentru care a încheiat relația cu soțul ei, aceasta având în acest moment inclusiv un ordin de protecție emis împotriva lui. În interviul pe care ni l-a oferit, Florina Grozavu ne-a dezvăluit ce a motivat-o pe ea să participe la emisiune, dar și cum a fost experiența pentru ea.

Florina Grozavu a atras atenția fanilor emisiunii Masterchef, nu doar datorită calităților culinare, ci și prin prisma poveștii de viață pe care a expus-o public. Concurenta este dermopigmentist și fost make-up artist, cu peste 15 ani experiență și propria școală de make-up, dar este și mamă a trei copii. În plus, aceasta a povestit în cadrul emisiunii că își crește singură cei trei copii întrucât tatăl lor are emis un ordin de restricție și nu are voie să se apropie de ea. Este vorba despre Cătălin Grozavu, tatăl fetiței Mădălinei Apostol. Așadar, iată ce a declarat despre motivul participării sale la emisiune.

Soția lui Cătălin Grozavu, dezvăluiri despre show-ul la care participă: „Am fost mereu la camera încinsă”

CANCAN.RO: Spune-mi câteva lucruri despre tine ca oamenii să te poată cunoaște mai bine.

Florina Grozavu: Sunt Florina Grozavu, sunt dermopigmentist și mamă de trei băieți.

CANCAN.RO: Ce a fost cel mai frumos din toata experiența asta? Ce ați descoperit despre voi?

Florin Grozavu: Eu, sincer, am participat la Masterchef dintr-o glumă, după care m-am ambiționat pentru că îmi place să și gătesc, am trei băieți, gătesc zilnic și m-am redescoperit. Mi-am găsit atât de multe valențe, la personalitatea pe care deja o aveam colorată. Mi s-a făcut pielea de găină acum că vorbesc despre Masterchef, este spectaculos. Așa cum ne vedeți pe noi colorați, atât e de spectaculoasă emisiunea și evoluția noastră.

CANCAN.RO: Spuneți-ne, au existat controverse sezonul acesta?

Florina Grozavu: Au fost cuțite și le-am folosit, creștinește. S-a dat foc la cuptoare, ne-am bătut în corsete. Chefii au fost cei mai răi cu noi. Eu am fost mai tot timpul la camera încinsă, deci nu știu cât m-a ajutat Andu, dar el e drăguț. Știi vorba aceea că ne-au căutat de purici și ne-au găsit cu păduchi? Aia e.

CITEȘTE ȘI: Mărturii din iad: „A venit SMURD-ul după ce a leșinat”. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!

ACCESEAZĂ ȘI: Cine este Florina Grozavu de la Masterchef. Drama prin care a trecut concurenta