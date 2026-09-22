„Rivala” Mădălinei Apostol, victimă a lui Cătălin Grozavu. Ce spunea Florina la preselecțiile pentru Masterchef România

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ies la iveală noi detalii din viața lui Cătălin Grozavu, tatăl fetiței Mădălinei Apostol. După ce în urmă cu o zi v-am dezvăluit că bărbatul se află în proces cu fosta soție, femeie alături de care are doi copii, acum vă dezvăluim și despre cine este vorba, dar vă prezentăm și un interviu exclusiv CANCAN.RO cu ea. Este vorba despre nimeni alta decât Florina Grozavu, actuală concurentă Masterchef. Femeia a relatat inclusiv în cadrul emisiunii că violența a fost motivul principal pentru care a încheiat relația cu soțul ei, aceasta având în acest moment inclusiv un ordin de protecție emis împotriva lui. În interviul pe care ni l-a oferit, Florina Grozavu ne-a dezvăluit ce a motivat-o pe ea să participe la emisiune, dar și cum a fost experiența pentru ea. 

Florina Grozavu a atras atenția fanilor emisiunii Masterchef, nu doar datorită calităților culinare, ci și prin prisma poveștii de viață pe care a expus-o public. Concurenta este dermopigmentist și fost make-up artist, cu peste 15 ani experiență și propria școală de make-up, dar este și mamă a trei copii. În plus, aceasta a povestit în cadrul emisiunii că își crește singură cei trei copii întrucât tatăl lor are emis un ordin de restricție și nu are voie să se apropie de ea. Este vorba despre Cătălin Grozavu, tatăl fetiței Mădălinei Apostol. Așadar, iată ce a declarat despre motivul participării sale la emisiune.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Soția lui Cătălin Grozavu, dezvăluiri despre show-ul la care participă: „Am fost mereu la camera încinsă”

CANCAN.RO: Spune-mi câteva lucruri despre tine ca oamenii să te poată cunoaște mai bine. 

Florina Grozavu: Sunt Florina Grozavu, sunt dermopigmentist și mamă de trei băieți.

CANCAN.RO: Ce a fost cel mai frumos din toata experiența asta? Ce ați descoperit despre voi?

Florin Grozavu: Eu, sincer, am participat la Masterchef dintr-o glumă, după care m-am ambiționat pentru că îmi place să și gătesc, am trei băieți, gătesc zilnic și m-am redescoperit. Mi-am găsit atât de multe valențe, la personalitatea pe care deja o aveam colorată. Mi s-a făcut pielea de găină acum că vorbesc despre Masterchef, este spectaculos. Așa cum ne vedeți pe noi colorați, atât e de spectaculoasă emisiunea și evoluția noastră.

Soția lui Cătălin Grozavu, interviu exclusiv

Soția lui Cătălin Grozavu, interviu exclusiv

CANCAN.RO:  Spuneți-ne, au existat controverse sezonul acesta?

Florina Grozavu: Au fost cuțite și le-am folosit, creștinește. S-a dat foc la cuptoare, ne-am bătut în corsete. Chefii au fost cei mai răi cu noi. Eu am fost mai tot timpul la camera încinsă, deci nu știu cât m-a ajutat Andu, dar el e drăguț. Știi vorba aceea că ne-au căutat de purici și ne-au găsit cu păduchi? Aia e.

CITEȘTE ȘI: Mărturii din iad: „A venit SMURD-ul după ce a leșinat”. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!

ACCESEAZĂ ȘI: Cine este Florina Grozavu de la Masterchef. Drama prin care a trecut concurenta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ispita Eric Berinde i-a „suflat” iubita altui bărbat. Cum și-a cunoscut soția bărbatul fatal de la Insula Iubirii
Ispita Eric Berinde i-a „suflat” iubita altui bărbat. Cum și-a cunoscut soția bărbatul fatal de la Insula Iubirii
Eric Berinde îl critică pe Lorenzo de la Insula Iubirii. Fosta ispită masculină, mesaj pentru iubitul Nattashei: „Ai dat-o în bară, când greșești, nu mai vorbești”
Eric Berinde îl critică pe Lorenzo de la Insula Iubirii. Fosta ispită masculină, mesaj pentru iubitul Nattashei: „Ai dat-o în bară, când greșești, nu mai vorbești”
Majoratul anului! Petrecere VIP pentru Deyan, fiul lui Dani Leș + Cadou BOMBĂ, BMW de 120.000 €
Majoratul anului! Petrecere VIP pentru Deyan, fiul lui Dani Leș + Cadou BOMBĂ, BMW de 120.000 €
Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: „Miriam a asistat la una dintre tentativele de suicid ale mamei sale”
Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: „Miriam a asistat la una dintre tentativele de suicid ale mamei sale”
Prafuri de la bunicuța! O femeie din București, trecută de prima tinerețe, în mijlocul unei rețele de droguri
Prafuri de la bunicuța! O femeie din București, trecută de prima tinerețe, în mijlocul unei rețele de droguri
Nicușor Dan, mesaj BOMBĂ pentru susținătorii lui Georgescu
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj BOMBĂ pentru susținătorii lui Georgescu
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Adevarul
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
INCREDIBIL! Trump își face propria televiziune după ce a interzis presa la Casa Albă
Mediafax
INCREDIBIL! Trump își face propria televiziune după ce a interzis presa la Casa Albă
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori!
Click.ro
Nepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori!
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Digi 24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Digi24
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
go4it.ro
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.