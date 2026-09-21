Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: „Miriam a asistat la una dintre tentativele de suicid ale mamei sale”

Unde se află acum fiica Mădălinei Apostol și cine are grijă de ea? CANCAN.RO are informații în exclusive despre situația fetiței și de momente greu de trăit pentru un copil de 10 ani, la care, potrivit surselor noastre, minora ar fi asistat.

Moartea Mădălinei a lăsat în urmă multe semne de întrebare. Deși nu a trecut mult timp de când aceasta nu mai este printre noi, în centrul atenției au ajuns deja alte subiecte. Au ieșit la suprafață numeroase întrebări fără răspuns, dar și acuzații grave aduse la adresa fostului ei partener, Cătălin Grozavu. Dar ce se întâmplă cu fiica lor, micuța Miriam?

„Fetița Mădălinei este în grija primei soții a lui Cătălin”

Deși tatăl fetei susține vehement că a avut și are grijă de cea mică, sursele noastre ne spun contrariul. Potrivit declarațiilor uneia dintre prietenele Mădălinei, Miriam ar fi ajuns în grija fostei soții a lui, Simona. Nu este pentru prima dată când aceasta are grijă de ea. Aceeași sursă susține că, în mod normal, fetița ar trebui să stea cu tatăl ei, mai ales în aceste momente. Se pare că acest lucru nu este posibil. Poate și problemele mari ale lui Cătălin cu alcoolul au un cuvânt de spus.

Potrivit aceleași surse, cea mică ar fi asistat la una dintre tentativele de sinucidere ale mamei sale. Miriam se afla sub custodia Mădălinei, atunci când cele două au părăsit România pentru a merge la Nick Rădoi. Surse demne de încredere susțin că acolo ar fi avut loc și alte tentative ale Mădălinei de a-și lua viața. Fetița ar fi fost martora unui asemenea episod. Imagini greu de acceptat și traumatizante din toate punctele de vedere.

O apropiată a Mădălinei susține și că tatăl fetiței, Cătălin Grozavu, ar fi avut cuvinte urâte la adresa fostei sale partenere. Potrivit declarațiilor sale, aceasta era jignită în fel și chip și nu vedea bani de la fostul partener, nici măcar pentru strictul necesar al fetei.

Contactat de CANCAN.RO și întrebat unde se află, în prezent, fiica pe care o are împreună cu Mădălina Apostol, după moartea acesteia, Cătălin Grovazu a avut o reacție acidă. Acesta a evitat să ofere un răspuns concret și a ales, în schimb, să răspundă ironic:”Este la plajă, în Caraibe! Singură și-a luat bilet, pașaport și a plecat!”

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