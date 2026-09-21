Doliu în lumea influencerilor! Alena a murit la 49 de ani, după un diagnostic devastator

Alena Hennessy, una dintre cele mai faimoase influencerițe din zona wellness, a murit la doar 49 de ani, iar vestea i-a lăsat fără cuvinte pe cei peste 51.000 de oameni care îi urmăreau activitatea pe Instagram. Nimeni nu bănuia cât de gravă era situația, pentru că influencerița a ales să țină totul departe de ochii publicului.

Alena a dus în liniște o luptă cruntă, fără să vorbească public despre diagnosticul primit. Familia a dezvăluit abia după moartea ei cât de repede s-a schimbat totul și cât de puțin timp îi mai rămăsese.

Influencerița Alena Hennessy a murit la doar 49 de ani!

În luna iunie, Alena a primit o veste care i-a schimbat complet viașa. Medicii i-au spus că are cancer în stadiu terminal și că mai are doar două luni de trăit. În loc să facă publică lupta prin care trecea, influencerița a ales discreția. Și-a petrecut timpul rămas alături de familie și de oamenii apropiați, departe de agitația din mediul online.

Starea ei s-a agravat rapid, iar Alena a murit înconjurată de cei dragi. Apropiații au transmis și un mesaj emoționant după dispariția ei, explicând că influencerița și-a dorit să păstreze discreția până la final și să fie mereu veselă în fața celor care o urmăresc pe Instagram.

„Pe măsură ce călătoria ei s-a desfășurat rapid, a cerut cât mai multă discreție și și-a ales drumul către trecerea dincolo cu aceeași intenție cu care și-a trăit viața – cu profundă reverență, iubire și uimire”, au transmis apropiații.

Pentru urmăritorii lui Alena, vestea a venit ca un trăsnet. În mediul online, influencerița continua să apară exact așa cum o știau oamenii: preocupată de wellness, de mișcare, de artă și de stilul de viață pe care îl promova. Ultima ei postare de pe Instagram a fost publicată pe 29 mai, cu puțin timp înainte de diagnosticul primit în iunie.

În imaginile respective, Alena apărea într-o rochie verde mulată, alături de câinii ei, Leopoldo și Lily. În alte cadre era surprinsă în atelierul său de artă, loc în care își petrecea o parte importantă din timp. Cu doar câteva săptămâni înainte, se filmase dansând în atelier și le transmisese urmăritorilor să nu uite de mișcare și să o introducă în rutina lor de zi cu zi.

Nimic din ceea ce posta nu trăda însă drama pe care o trăia în spatele camerelor. Una dintre reacțiile apărute după anunțul morții sale arată cât de bine a reușit Alena să ascundă gravitatea situației.

Nimeni n-a știut că este bolnavă

Unul dintre urmăritori a povestit că îi ceruse un sfat cu numai o lună înainte de moartea ei și că nu avea nici cea mai mică idee că influencerița se confrunta cu o boală atât de gravă.

„Oh, este atât de trist! I-am scris acum o lună pentru un sfat, fără să știu că trecea prin această luptă atât de intensă. A avut eleganța să-mi răspundă cu bunătate. Nu aveam idee cât de gravă era situația. Sunt profund tristă să aud această veste!”, a comentat persoana respectivă.

După moartea influenceriței, familia a anunțat că pregătește un eveniment comemorativ pentru primăvara lui 2027. Publicul va putea participa pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar detaliile urmează să fie făcute publice ulterior.

Cei apropiați le-au cerut celor care au cunoscut-o sau au urmărit-o să-și împărtășească amintirile despre Alena. În același timp, familia a spus că este devasată și că nu va răspunde mesajelor în perioada următoare.

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