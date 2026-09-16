Maria, o influenceră de doar 22 de ani, a murit după o intervenție estetică. Fanii sunt în stare de șoc!

Maria, o influenceră de doar 22 de ani, a murit după o intervenție estetică. Fanii sunt în stare de șoc!
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Influencerița Duda Alves/ sursă foto: Instagram
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TikTokerița braziliancă Maria Eduarda Alves, cunoscută în mediul online drept Duda Alves, a murit la doar 22 de ani la câteva săptămâni de la efectuarea unei intervenții chirurgicale de micșorare a sânilor. 

Duda Alves a murit la doar 22 de ani, la doar câteva săptămâni după ce a fost supusă unei operații de micșorare a sânilor. În săptămânile care au precedat decesul ei, influencerița braziliancă a vorbit deschis despre operația prin care trecuse și despre perioada de recuperare. Ultimul ei videoclip de pe TikTok, publicat pe 10 septembrie, o arăta răspunzând la comentariile negative pe care le primise în urma intervenției.

Duda Alves a murit la doar 22 de ani/ sursă foto: Instagram

Influencerița Duda Alves a murit la doar 22 de ani

Potrivit presei locale, poliția investighează în prezent circumstanțele decesului ei. Cu toate acestea, autoritățile nu au stabilit nicio legătură între intervenția chirurgicală și decesul ei. Nu a fost făcută publică nicio cauză oficială a decesului.

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Influencerița își construise o comunitate numeroasă de urmăritori pe Tiktok datorită videoclipurilor sale pline de umor și fără menajamente. Stilul său caracteristic de a se plânge de problemele de zi cu zi i-a adus porecla de „fata care urăște totul”.

Vestea decesului ei a fost făcut publică duminică, 11 septembrie, de către o altă creatoare de conținut, care a postat un mesaj emoționant alături de câteva fotografii cu ele două împreună. Ea a descris-o pe Alves nu doar ca pe o comediantă, ci ca pe o persoană mult mai complexă în viața reală.

„Ceea ce mă doare cel mai mult este faptul că știu că nu vei citi niciodată aceste rânduri, dar mă consolează gândul că vin din inimă. Nu era doar veselă; era de o autenticitate calmă, cu o notă de umor acid. Creată după măsurile și proporțiile perfecte ale lui Dumnezeu.

Cea mai dreaptă și mai bună persoană pe care a întâlnit-o vreodată. Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că m-ai susținut când am avut nevoie de tine. Pentru totdeauna, fetița ta. Te iubesc pentru totdeauna.”, a spus Pavie, adresându-și cuvintele celor care nu au apucat să o cunoască personal pe Alves.

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