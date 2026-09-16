I s-a făcut rău la barbecue și a fugit după teste de sarcină! Vedeta TV a rămas mască atunci când a văzut rezultatul

Salma Slims se pregătește pentru cea mai importantă schimbare din viața sa. Vedeta din „Love & Hip Hop: Atlanta”, în vârstă de 33 de ani, este însărcinată cu primul copil pe care îl va avea împreună cu soțul ei, rapperul 24hrs, pe numele său real Robert Davis III. Cei doi au dezvăluit în exclusivitate pentru PEOPLE că vor deveni părinții unei fetițe până la sfârșitul acestui an, după o perioadă lungă în care și-au dorit un copil și au încercat să-și mărească familia. Salma a povestit inclusiv momentul neașteptat în care și-a dat seama că ar putea fi însărcinată: totul a început cu o poftă de barbecue, o stare puternică de greață și nu mai puțin de patru teste de sarcină, toate pozitive.

O poftă de barbecue a făcut-o să bănuiască faptul că este însărcinată

Salma Slims a povestit pentru PEOPLE că ziua în care a aflat că va deveni mamă a început cât se poate de obișnuit, cu o poftă neașteptată de mâncare. Ea și soțul ei au mers să mănânce barbecue, însă după ce au comandat, vedeta a început să se simtă foarte rău. Greața nu a dispărut nici după ce s-au întors acasă, iar Salma a decis că ar trebui să facă un test de sarcină. Ca să nu existe niciun dubiu, a cumpărat patru.

„A fost o zi nebună, pentru că aveam poftă de barbecue și a fost ceva complet neașteptat. Am ajuns la restaurant, am comandat și totul era normal, dar apoi a început să-mi fie foarte, foarte greață. După ce am ajuns acasă, mi-am spus: «Cred că ar trebui să fac un test de sarcină», pentru că încă îmi era greață. Așa că am mers la magazin, am luat patru teste de sarcină și toate au ieșit pozitive.”

În acel moment, 24hrs se afla în studioul de înregistrări pe care cuplul îl are acasă, iar Salma l-a chemat pentru a-i arăta testele.

„Încercam de atât de mult timp”

Reacția rapperului a fost imediată. Salma spune că soțul ei a fost extrem de fericit și că abia atunci amândoi au realizat că dorința lor de a avea un copil devenise, în sfârșit, realitate.

Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât cei doi sunt împreună de mulți ani și știau că își doresc să devină părinți, însă sarcina pe care o așteptau nu venise atât de ușor.

„I-am arătat testele și a fost pur și simplu atât de fericit. Era foarte entuziasmat. Cred că în acel moment totul a devenit real pentru amândoi, pentru că suntem împreună de atât de mulți ani și știam că vrem să avem un copil, dar nu știam când vom putea avea unul, pentru că încercam de atât de mult timp. Așa că a fost un moment cu adevărat special.”

Salma Slims va avea o fetiță

Vedeta în vârstă de 33 de ani spune că până acum a avut parte de o sarcină fără probleme importante și se consideră norocoasă pentru că nu s-a confruntat cu stările de rău pe care le experimentează multe femei însărcinate.

Uneori, spune Salma, ajunge chiar să uite pentru câteva momente că este însărcinată, tocmai pentru că se simte atât de bine.

„Am avut momente cu adevărat frumoase și sunt momente în care pur și simplu îmi spun: «Doamne, sunt însărcinată». Sau chiar uit că sunt însărcinată, pentru că nu m-am simțit rău, iar toată lumea îmi spune cât de norocoasă sunt. Pentru mine a fost pur și simplu foarte frumos și m-am simțit foarte bine.”

Cuplul știe deja că va avea o fetiță, care urmează să vină pe lume până la sfârșitul anului 2026.

A început cursurile pentru viitorii părinți și pregătește camera copilului

Salma Slims nu a așteptat nașterea pentru a începe să se pregătească pentru noul său rol. Vedeta participă la cursuri despre îngrijirea nou-născuților și încearcă să afle cât mai multe de la părinții care au trecut deja prin această experiență.

În paralel, își continuă activitatea profesională și tocmai și-a lansat propria afacere, compania de sosuri picante Safara Heat. Salma știe că echilibrul dintre maternitate și muncă ar putea deveni una dintre cele mai mari provocări după naștere, dar este convinsă că va reuși să le combine.

„În timpul sarcinii am urmat cursuri pentru viitorii părinți și am învățat diferite lucruri despre nou-născuți. Am învățat foarte multe și am cerut sfaturi și de la alți părinți, de la oameni care au deja copii, încercând să mă pregătesc mental pentru tot ceea ce urmează.”

Una dintre cele mai plăcute etape este amenajarea camerei fetiței, unde au început deja să apară cadourile cumpărate de apropiați.

„Sunt entuziasmată să ne creăm propriile tradiții și amintiri de familie. Pregătirile au fost foarte frumoase, pentru că am început deja camera copilului și am început să o decorez. Primesc deja o mulțime de cadouri de pe lista noastră și practic construim o mică lume pentru bebeluș în casă. Asta a fost partea cea mai distractivă.”

Cinci nume au rămas în cursă pentru fetiță

Salma și 24hrs au început inclusiv marea negociere pe care o cunosc aproape toți viitorii părinți: alegerea numelui. Deocamdată au cinci variante pe listă, dintre care trei sunt favorite, însă încă nu au ajuns la decizia finală.

„Avem cinci nume între care alegem și trei variante foarte puternice. Așa că încă nu știm, dar sper ca în următoarele trei luni să găsim ceva asupra căruia să fim amândoi de acord.”

Ce a învățat despre căsnicie după apariția la reality-show

Pentru Salma Slims, venirea copilului reprezintă și începutul unei etape diferite în căsnicia cu 24hrs. Expunerea într-un reality-show a învățat-o, spune ea, că publicul vede numai anumite momente din viața unui cuplu, fără să cunoască neapărat ceea ce se întâmplă în spatele camerelor.

Tocmai de aceea, cei doi au încercat să nu lase opiniile venite din exterior să le definească relația.

„Faptul că am apărut într-un reality-show ne-a învățat pe amândoi să nu lăsăm părerile celor din exterior să ne definească relația. Oamenii văd anumite momente la televizor și lucruri pe internet, dar nu ne cunosc cu adevărat viața. La sfârșitul zilei, noi știm cum este relația noastră și prin ce am trecut.”

Salma crede că sarcina va arăta publicului că ea și 24hrs au rămas împreună indiferent de perioadele prin care au trecut.

„Cred că asta va arăta lumii: «Uau, încă sunt împreună, încă sunt căsătoriți, la bine și la greu». Oamenii au dreptul la propriile opinii, dar noi ne concentrăm mai mult asupra celor care ne iubesc cu adevărat.”

Salma Slims vrea să-i ofere fiicei sale copilăria pe care ea nu a avut-o

Dintre toate schimbările care urmează, Salma spune că maternitatea este cea care o entuziasmează cel mai mult. Vedeta își dorește să fie foarte prezentă în viața fiicei sale și mărturisește că experiențele propriei copilării au influențat puternic felul în care își imaginează rolul de mamă.

Mama ei muncea foarte mult și, din această cauză, nu a putut întotdeauna să-i ofere timpul pe care Salma și l-ar fi dorit. Acum, vedeta vrea să construiască pentru copilul său un mediu bazat pe afecțiune, stabilitate și prezență.

„Sunt entuziasmată de aproape tot. Sunt atât de multe lucruri pe care le aștept, dar cred că cel mai mult îmi doresc să-mi pot crește copilul într-un mod diferit de felul în care am fost eu crescută, să fac anumite lucruri pe care mama mea nu le-a putut face cu mine pentru că muncea foarte mult și să-i ofer fiicei mele cea mai frumoasă copilărie posibilă.”

Pentru Salma, obiectivul este ca fetița să crească știind că, indiferent de ceea ce se va întâmpla în viața ei, va avea întotdeauna sprijinul părinților.

„Vreau să mă asigur că voi fi mereu acolo pentru ea, cu dragoste, experiențe, familie și stabilitate. Vreau să fiu genul de mamă la care ea să se uite și să spună: «Uau, chiar îmi iubesc mama. Face totul pentru mine». Și vreau să crească știind că este iubită și susținută indiferent de situație.”

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