Gestul făcut de fratele lui Tzancă Uraganu’ pentru ciobanii care au înnoptat în fața Guvernului. Nimeni nu se aștepta la asta!

Protestul fermierilor din Piața Victoriei i-a atras atenția lui Miraj Tzunami. Printre îmbrâncituri, spray-uri lacrimogene și lupte corp la corp cu jandarmii, fratele lui Tzancă Uraganu a mers să le ducă de mâncare și să le cânte oierilor veniți la București.

După ce protestul fermierilor din Piața Victoriei s-a transformat într-un câmp de luptă, Miraj Tzunami a decis să nu rămână indiferent și să le facă o bucurie manifestanților. Fratele lui Tzană Uraganu a mers în mijlocul haosului din fața Guvernului pentru a le duce de mâncare oierilor veniți din toate colțurile țării.

Miraj Tzunami, de la manele la doine populare

Miraj s-a adaptat imediat publicului și momentului tensionat, folosindu-și asul din mânecă pentru a destinde atmosfera și le-a cântat fermierilor o doină. Sute de oieri au uitat de protestele violente de pe stradă și s-au strâns în jurul lui pentru a-l filma cu telefoanele mobile: „M-am oprit la ei. Le-am dus ce a dat Dumnezeu și m-au pus să și cânt. Le-am cântat ca la ei, i-am bucurat”, a scris Miraj Tzunami pe videoclip pe TikTok.

„Ăștia sunt ciobanii mei/ Ce fuge lupii de ei/ Să ne-audă și dușmanii/ Ne cântă Miraj Tzunami„, sunt câteva dintre versurile cu care manelistul a încântat auzul protestatarilor.

Protestul fermierilor din Capitală a început marți, 15 septembrie în Piața Victoriei. Mii de ciobani și fermieri din țară au protestat în fața Guvernului, nemulțumiți de modul în care autoritățile gestionează focarele de pestă și variolă ovină. Mai exact, aceștia contestă măsurile care duc la sacrificarea animalelor și interzicerea exporturilor de oi și capre.

În ziua în care a fermierii s-au adunat în centrul Bucureștiului, 47 de oameni au fost reținuți, după manifestația a devenit violentă, ca urmare a infiltrării unor oameni din exterior care au atacat jandarmii și au instigat la ură – vezi AICI VIDEO.

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