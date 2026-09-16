Ce a făcut Dani Oțil, cu o zi înainte de filmările pentru Power Couple. Gabriela, lăsată de izbeliște: ”Mă minte în fiecare an!”

Gabriela Prisăcariu a fost lăsată de izbeliște de Dani Oțil chiar înainte ca acesta să plece în Malta, la filmările pentru Power Couple. În loc să profite de ultimele ore alături de soția lui și să-i ofere o după-amiază și o seară pe măsura momentului, prezentatorul a avut alte planuri. Iar Gabriela n-a putut să treacă peste episod fără să-i arunce câteva săgeți.

Dani se pregătește să plece în Malta, acolo unde va începe filmările pentru Power Couple. Urmează să stea departe de casă aproximativ o lună și jumătate, așa că, teoretic, timpul petrecut cu Gabriela înainte de plecare ar fi trebuit să fie unul cât mai special. Numai că prezentatorul a avut o altă idee.

Gabriela Prisăcariu, lăsată de izbeliște de Dani Oțil

În timp ce Gabriela ar fi putut aștepta o zi în care soțul să-i fie alături, Dani a decis că există ceva ce trebuie neapărat să facă înainte să plece. Iar pentru Gabriela, explicația lui este deja una cunoscută. Atât de cunoscută, încât spune că o aude în fiecare an.

„Mâine, soțul pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că începe filmările la Power Couple și probabil veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu. Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles. Iar explicația este una „logică”, pentru că va veni iarna și frigul și zăpezile alea mari și nu o să se mai dea la Enduro până la primăvară.

Asta mă minte în fiecare an! Se dă toată iarna lejer la Enduro, nu are nicio problemă, dar, vezi Doamne, acum nu o să mai apuce să se dea cu motocicleta lui. Cu mine are timp să stea toată iarna, oho-ho! Dar cu motocicleta lui de Enduro nu. Așa că, ce voiam eu să vă zic este că îmi place mult să fiu măritată și îl iubesc pe soțul meu foarte mult, dar câteodată îmi vine… da”, a spus Gabriela pe Instagram.

Cu alte cuvinte, ultima zi înainte de despărțirea de o lună și jumătate nu s-a desfășurat chiar după planurile Gabrielei. Dani a găsit timp pentru pasiunea lui, în timp ce o seară romantică în doi a rămas, cel puțin deocamdată, la capitolul „poate data viitoare”. Iar Gabriela pare să fi acceptat situația cu umor. Sau cu acel tip de umor care vine la pachet cu un reproș bine țintit.

Cum s-au cunoscut cei doi

Dani Oțil a povestit, în urmă cu ceva timp, cum a cunoscut-o pe Gabriela. Iar prima lui abordare nu a fost una tocmai convențională. După acel început cu totul aparte, povestea lor a mers mai departe. Prezentatorul și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar cununia religioasă a avut loc pe 30 iulie 2023.

„M-a pus dracu. Am curentat-o pe holul emisiunii. Am găsit-o la altă emisiune și am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea. Era îmbrăcată în mireasă când ne-am cunoscut. Am adus la emisiune o zgardă pentru câini, din aceea care curentează prin păr. Acum se folosește la mai multe emisiuni. Am fost printre primii la televizor care au folosit-o și am pus-o pe diverse colege, iar la răspunsuri greșite de cultură generală le curentam. A fost un test de „cunoaștere a femeii”, care nu e om… pentru că, în mod ciudat, două din trei colege nu sufereau, ci ziceau: „Dă-i mai tare!”. Chiar una, nu pot să spun acum cine, pentru că e femeie la casa ei și are și un job foarte important, cu copil acasă, ne-a zis: „Mi-o dai și acasă?”. M-a prins viitoarea mea soție, pentru că am știut din start, m-a prins pe hol, acolo unde aveam studioul. Am intrat în vorbă cu ea foarte abrupt. Nu cred că am cerut-o chiar de nevastă atunci, dar am curentat-o”, a povestit Dani Oțil la Neatza.

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