Maluma de la Insula Iubirii le-a făcut pe plac fanilor, după valul de hate primit: „M-au zăpăcit că vor așa”

Marcel, cunoscut drept „Maluma de România”, și-a făcut o schimbare radicală de look. Fosta ispită masculină și concurentul sezonului X al emisiunii Insula Iubirii a reacționat imediat în urma valului de hate, iar surpriza vine abia acum: s-a dus la un alt protagonist al show-ului.

Marcel participă la noul sezon Insula Iubirii alături de soția lui, Armina. Totuși, din cauza unei crize de gelozie, aceasta nu se abține și provoacă un scandal de proporții cu producătorii emisiunii. Tocmai din acest motiv părăsesc Thailanda mai devreme decât sperau.

Până să vedem deznodământul, „Maluma de România” are o altă surpriză pentru fani. După ce urmăritorii s-au arătat nemulțumiți de noul look al bărbatului, acesta s-a conformat și a revenit la înfățișarea de pe vremea când avea rolul de ispită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Maluma de la Insula Iubirii s-a tuns

Marcel a trecut printr-o serie de schimbări de când a fost ispită. Acesta a recunoscut de mai multe ori că se ghidează după aspectul pe care îl are Maluma, artistul columbian. Numai că, de această dată, concurentul de la Insula Iubirii s-a lăsat influențat de fanii săi.

El și-a făcut curaj și a apelat la ajutorul lui Ionuț Mocăniță, un alt protagonist al show-ului de la Antena 1. Soțul Arminei a decis să se tundă, astfel că a revenit la look-ul din sezonul opt.

„Băi frate, m-a zăpăcit toată lumea pe live și comentarii, vă pup și vă iubesc… Vreau să mă tund din nou bască, frate. Din sezonul opt până la zece și poate… nu se mai știe ce se mai întâmplă de acum încolo”, a declarat Marcel.

Ce îl deranjează pe Marcel

În cadrul aceluiași videoclip, concurentul a vorbit și despre cel mai deranjant lucru. El spune că familia lui nu înțelege hate-ul din mediul online, iar cel mai tare îl supără că pe mama lui o afectează.

„Un mic deranj așa, față de familia mea. Atâta tot. Că familia mea nu înțelege hate-ul ăsta. Într-adevăr cel mai mult e de mama, că nu înțelege de ce lumea îi scrie mesaje. Că mama nu are nicio vină în chestia asta, că este un reality show, că schimb personajul, mai una, alta, să fie sare și piper”, a mai spus Marcel.

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