Melek și-a luat fanii prin surprindere: „Până la 28 de ani, nu am avut parte de iubire cu adevărat”

Melek
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Melek a vorbit deschis despre felul în care i s‑a schimbat viața în ultimii ani, despre bani, iubire și despre modul în care vede destinul. Văduva lui Dani Vicol, care avea 21 de ani când acesta a murit în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, este foarte prezentă pe rețelele sociale și răspunde frecvent mesajelor primite de la urmăritori.

Într-o discuție recentă, ea a făcut o confesiune amplă despre experiențele trăite până la vârsta de 28 de ani.

Melek și-a luat fanii prin surprindere

Melek a explicat că, deși oamenii îi transmit adesea opinii despre fericire, bani sau iubire, ea consideră că multe dintre lucrurile care se întâmplă sunt deja stabilite de destin.

Un internaut i-a scris:

„Degeaba ai toți banii din lume dacă nu ai lângă tine pe cine îți dorești”.

Iar reacția ei a fost directă. Melek a spus că nu crede că omul își controlează complet viața, ci că anumite momente sunt scrise încă de la naștere.

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„Viața și soarta omului… nu și-le face singur. Dumnezeu, eu așa consider, de când a stat mama mea în chinuri, în travaliu să nască, Dumnezeu scria acolo ce se va întâmpla”, a afirmat ea.

„Până la 28 de ani, nu am avut parte de iubire cu adevărat”

În aceeași discuție, Melek a recunoscut că până la vârsta de 28 de ani nu a simțit că a avut parte de iubirea pe care și-ar fi dorit-o. A mărturisit că, în tot acest timp, banii au fost mai prezenți în viața ei decât dragostea.

„Până la 28 de ani eu nu am avut parte de iubire și de dragoste cu adevărat. Nu am avut. Mai mult am avut de bani decât de dragoste, ăsta e adevărul”, a spus ea.

Melek a vorbit și despre felul în care oamenii sunt nevoiți să își continue drumul, indiferent de lipsurile emoționale. Ea a subliniat că, deși iubirea este importantă, realitatea de zi cu zi îi obligă pe mulți să se concentreze pe supraviețuire și pe stabilitate.

„Acum ce vrei să facem. Să murim de foame că nu avem dragoste? Ce să facem. Asta e viața, mergem înainte. Alergăm după bani. Ne facem bani, ne facem poftele… Mergem înainte”, a declarat Melek.

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Melek a dezvăluit ce salariu încasează lunar. Este angajată în propria firmă

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