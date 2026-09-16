Gestul emoționant al lui Tony, fiul Mădălinei Apostol, după ce și-a pierdut mama. Tânărul îi simte din ce în ce mai mult lipsa

Mădălina Apostol
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Mădălina Apostol a murit la 40 de ani, după ce ar fi recurs la un gest extrem. Ea a lăsat în urmă trei copii, care acum își plâng mama. Tony, unul dintre băieții săi, și-a exprimat iubirea și dorul în mediul online, acolo unde a postat imagini și videoclipuri în memoria ei. 

Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de 13 spre 14 septembrie. Vecinii au descoperit trupul neînsuflețit în baia apartamentului în care locuia, după ce le-ar fi spus inițial că o lasă pe fetiță în grija lor doar câteva ore, dar nu s-a mai întors. Mădălina Apostol ar fi suferit ani la rând de depresie, iar de curând ar fi revenit în România pentru tratament de specialitate în limba maternă.

Deși părea că își revine, de fapt, starea ei s-a agravat treptat. Cei doi fii ai Mădălinei sunt acum îndurerați, în timp ce fetița de doar zece ani încă nu știe că a rămas fără mamă. De dorul ei, Tony, băiatul cel mare, a publicat imagini și videoclipuri cu cea care i-a dat viață. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Gestul emoționant al lui Tony, fiul Mădălinei Apostol

În urmă cu doar câteva ore, în timp ce apropiații care au cunoscut-o pe Mădălina mergeau să îi aducă un ultim omagiu, fiul ei, Tony, a publicat o serie de imagini și videoclipuri cu mama sa. Acesta a rămas acum cu amintirile și cu regretul că nu mai poate repeta acele activități.

Se poate observa cum, în preajma copiilor, vedeta rămânea mereu cu zâmbetul pe buze și era bucuroasă că îi ține în brațe. Băiatul încearcă să-și aline dorul de mama sa, o durere care, cel mai probabil, îl va însoți mult timp

Ultima dorință a Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol și Tony, fiul ei/ sursa foto: social media

Mădălina Apostol și Tony, fiul ei/ sursa foto: social media

Totodată, Tony a vorbit cu durere în suflet despre ultima dorință a mamei sale. Potrivit acestuia, Mădălina a vrut mereu ca cei trei copii să fie uniți, să se înțeleagă și să se iubească.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și încercăm să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a spus Tony, fiul Mădălinei Apostol.

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Mădălina Apostol a rămas fără casa din America cu doar câteva luni înainte de tragedie. Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau

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