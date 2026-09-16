Prințul Marco l-a atacat pe Alberto Grecu de la Insula Iubirii: „Nu și-ar fi permis să vorbească așa despre soția lui. Ups!”

Sezonul X Insula Iubirii a început în forță. Concurenții și ispitele par să nu se agreeze deloc. Prințul Marco, partenerul Biancăi Ghiurcă, a lansat în mediul online un atac dur la adresa lui Alberto Grecu. El s-a arătat deranjat de declarațiile pe care le-a făcut de curând ispita masculină.

Insula Iubirii 2026 aduce publicului multă dramă. Atât în jurul concurenților, cât și în jurul ispitelor s-au creat controverse în mediul online. Prințul Marco a fost serios pus la zid, din cauza comportamentului pe care l-a afișat până în acest moment în emisiune. Nici Alberto Grecu nu a scăpat de critici. Acesta a fost acuzat că s-a dus în Thailanda, deși este căsătorit.

Numai că dincolo de reproșurile de pe rețelele de socializare, ispita masculină nu s-a putut abține în timpul emisiunii și l-a atacat direct pe Marco. Acum, după difuzarea momentului, concurentul a venit cu un răspuns ferm, spunând că este un om fals. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco, atac la adresa lui Alberto Grecu

În cadrul emisiunii, Prințul Marco s-a arătat interesat de Gabriella, una dintre ispitele feminine. La un moment dat, a afirmat că tânăra arată mai bine decât soția sa, Bianca Ghiurcă, ceea ce a stârnit un val de reacții. Alberto Grecu nu s-a abținut și a comentat și el episodul. Acest fapt l-a deranjat teribil pe concurent, așa că a făcut un videoclip în mediul online, prin care a spus că bărbatul este fals și că duce o viață dublă.

Mai mult decât atât, concurentul a explicat că ispita masculină nu ar avea o situație financiară prea bună și că, de fapt, nu ar fi antreprenor, ci își câștigă existența din TikTok. În plus, el a menționat și statutul marital al lui Alberto, care a devenit un subiect controversat în ultima perioadă. Cu toate acestea, Prințul Marco a șters între timp videoclipul publicat.

„Astăzi o să vorbim despre domnul Grecu, care, de la el din garsonieră, își permite să mă facă pe mine mai puțin bărbat și să mă condamne pentru cuvântul pe care l-am zis. Că el e un bărbat ca lumea și că nu și-ar fi permis să vorbească așa despre soția lui. Ups! Vezi că te dai de gol prin vorbele pe care le spui despre soția ta. Dacă ai, dacă nu ai e problema ta. Ceea ce am făcut eu, la un moment dat, a fost acceptat de partenera mea, pentru că eu am fost la Insula Iubirii să mă testez. Ar trebui și tu să îți asumi un pic, de acolo de la tine din garsonieră, faptul că stai pe TikTok și cerșești bani de la lume și te-ai dat antreprenor”, a declarat Prințul Marco.

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