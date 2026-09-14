Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 care are soție! Imagini de la nuntă

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 care are soție! Imagini de la nuntă
Galerie Foto 7
Ispita de la Insula iubirii care ar fi căsătorit.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Sezonul cu numărul 10 de la Insula iubirii rămâne în continuare plin de mistere și surprize, atât din partea concurenților, cât și a ispitelor. De data aceasta, în prim-plan este povestea unei ispite masculine care a reușit o premieră în formatul emisiunii: să fie căsătorit în viața de zi cu zi, dar să joace rolul de ispită în show. 

Este vorba despre Alberto Grecu, una dintre ispitele masculine din acest sezon de la Insula iubirii. El ar fi venit în acest rol în timp ce acasă îl aștepta soția. Cei doi ar fi căsătoriți încă din anul 2024, însă asta nu ar fi reprezentat o problemă pentru producătorii de la Antena 1.

Alberto Grecu, ispită la Insula iubirii și soț fidel acasă

Ba din contră, ei ar fi știut și ar fi făcut presiuni ca Alberto să participe în sezonul aniversar 10 al testului fidelității din Thailanda, potrivit informațiilor oferite de @viperelevesele. De asemenea, după încheierea filmărilor, Alberto s-ar fi întors liniștit acasă la partenera sa de viață. Recent, cei doi ar fi participat împreună la o nuntă în Pitești, fericiți și fără ca experiența din Thailanda să le fi afectat în vreun fel căsnicia. Cu alte cuvinte, se poate spune că Alberto este ispită cu program în Thailanda și soț fidel cu normă întreagă acasă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Alberto Grecu și partenera sa de viață/ sursă foto: TikTok

Se pare că informația potrivit căreia Alberto Grecu ar fi însurat este mai mult decât cunoscută în mediul online. În urmă cu ceva timp, pe vremea când își anunța prezența în emisiune, un comentariu la postarea sa a ieșit în evidență: „Păi omu` are nevastă”. De asemenea, o parte dintre utilizatori s-au arătat confuzi în ceea ce privește participarea sa la Insula iubirii.

În timp ce Alberto promovează intens imagini din timpul participării sale la Insula iubirii, partenera lui de viață a adoptat o altă tactică: nu se lasă mai prejos și își marchează clar teritoriul. Pe contul ei de Instagram, aceasta a fixat în top, ca să rămână mereu la vedere, imagini de la nunta lor.

Partenera de viață a lui Alberto Grecu/ sursă foto: Instagram

„Cum a putut să se ducă Alberto Grecu la Insula iubirii, el nu este divorțat?”

„Dacă Jaguarul e ispită și Marcel e acolo, garantat o să fie un sezon mișto. Nu îmi vine să cred că Alberto e acolo, de foarte multe ori a spus că nu ar merge (plus că acum e și însurat)”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor de pe Instagram.

Un alt comentariu asemnănător, de data aceasta la o postare publicată de Alberto în anul 2024 pare să confirme faptul că este însurat cu acte în regulă. Un utilizator i-a urat „Casă de piatră, prieten drag” la o imagine în care ispita apare într-un costum negru – vezi AICI imaginile.

CITEȘTE ȘI: Concurentul de la Insula iubirii care pică în ispită chiar din prima seară. Primele reacții: ”N-a mai văzut femei în viața lui”

Claudia și Mocăniță au fugit de „momentul adevărului”! Cei doi au refuzat testul poligraf la Insula Iubirii. Ce ar fi putut scoate la iveală detectorul de minciuni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum a scăpat Toto Dumitrescu de închisoare pentru fuga de la locul accidentului. Cum a motivat judecătorul decizia, de fapt
Cum a scăpat Toto Dumitrescu de închisoare pentru fuga de la locul accidentului. Cum a motivat judecătorul decizia, de fapt
O fostă jurnalistă din România a fost diagnosticată cu cancer de piele. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital
O fostă jurnalistă din România a fost diagnosticată cu cancer de piele. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital
Ce i-a făcut un șofer Ruxandrei Luca în trafic. Vedeta de la Neatza a povestit tot: „Am rămas efectiv fără reacție!”
Ce i-a făcut un șofer Ruxandrei Luca în trafic. Vedeta de la Neatza a povestit tot: „Am rămas efectiv fără reacție!”
Mesajul sfâșietor transmis de fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia. „Te iubesc mult”
Mesajul sfâșietor transmis de fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia. „Te iubesc mult”
Vedeta din România care a trecut prin aceleași probleme ca Mădălina Apostol: „M-au internat împotriva voinței mele la psihiatrie”
Vedeta din România care a trecut prin aceleași probleme ca Mădălina Apostol: „M-au internat împotriva voinței mele la psihiatrie”
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Mediafax
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
Gandul.ro
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru TikTok, iar alții țipă”
Adevarul
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru TikTok, iar alții țipă”
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Mediafax
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport.ro
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”
Click.ro
Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Digi 24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Digi24
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
go4it.ro
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
Gandul.ro
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.