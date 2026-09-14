Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 care are soție! Imagini de la nuntă

Sezonul cu numărul 10 de la Insula iubirii rămâne în continuare plin de mistere și surprize, atât din partea concurenților, cât și a ispitelor. De data aceasta, în prim-plan este povestea unei ispite masculine care a reușit o premieră în formatul emisiunii: să fie căsătorit în viața de zi cu zi, dar să joace rolul de ispită în show.

Este vorba despre Alberto Grecu, una dintre ispitele masculine din acest sezon de la Insula iubirii. El ar fi venit în acest rol în timp ce acasă îl aștepta soția. Cei doi ar fi căsătoriți încă din anul 2024, însă asta nu ar fi reprezentat o problemă pentru producătorii de la Antena 1.

Alberto Grecu, ispită la Insula iubirii și soț fidel acasă

Ba din contră, ei ar fi știut și ar fi făcut presiuni ca Alberto să participe în sezonul aniversar 10 al testului fidelității din Thailanda, potrivit informațiilor oferite de @viperelevesele. De asemenea, după încheierea filmărilor, Alberto s-ar fi întors liniștit acasă la partenera sa de viață. Recent, cei doi ar fi participat împreună la o nuntă în Pitești, fericiți și fără ca experiența din Thailanda să le fi afectat în vreun fel căsnicia. Cu alte cuvinte, se poate spune că Alberto este ispită cu program în Thailanda și soț fidel cu normă întreagă acasă.

Se pare că informația potrivit căreia Alberto Grecu ar fi însurat este mai mult decât cunoscută în mediul online. În urmă cu ceva timp, pe vremea când își anunța prezența în emisiune, un comentariu la postarea sa a ieșit în evidență: „Păi omu` are nevastă”. De asemenea, o parte dintre utilizatori s-au arătat confuzi în ceea ce privește participarea sa la Insula iubirii.

În timp ce Alberto promovează intens imagini din timpul participării sale la Insula iubirii, partenera lui de viață a adoptat o altă tactică: nu se lasă mai prejos și își marchează clar teritoriul. Pe contul ei de Instagram, aceasta a fixat în top, ca să rămână mereu la vedere, imagini de la nunta lor.

„Cum a putut să se ducă Alberto Grecu la Insula iubirii, el nu este divorțat?” „Dacă Jaguarul e ispită și Marcel e acolo, garantat o să fie un sezon mișto. Nu îmi vine să cred că Alberto e acolo, de foarte multe ori a spus că nu ar merge (plus că acum e și însurat)”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor de pe Instagram.

Un alt comentariu asemnănător, de data aceasta la o postare publicată de Alberto în anul 2024 pare să confirme faptul că este însurat cu acte în regulă. Un utilizator i-a urat „Casă de piatră, prieten drag” la o imagine în care ispita apare într-un costum negru – vezi AICI imaginile.

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