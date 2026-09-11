Concurentul de la Insula iubirii care pică în ispită chiar din prima seară. Primele reacții: ”N-a mai văzut femei în viața lui”

Insula Iubirii, sezonul 10, a început intens, iar primele ore petrecute în Thailanda au fost suficiente pentru ca testul să devină unul cu adevărat complicat. Încă din prima seară, un concurent a picat în ispită atunci când credea că nimeni nu îl aude. Doar că partenera lui a avut parte de o surpriză și a putut auzi totul de pe cealaltă insulă, cu ajutorul „Cutiei cu surprize”.

„Cutia cu surprize” este una dintre noutățile sezonului 10 și a fost introdusă de Radu Vâlcan pentru a aduce și mai multă tensiune în timpul testului. Amplasată în apropierea Flăcării Ispitei, aceasta se activează în momente importante, iar concurenții pot primi informații sau pot auzi declarații venite de pe insula partenerilor.

Pe baza trailerului pentru această săptămână, am auzit deja o situație care promite să stârnească reacții. Vocea care se aude din cutie este a lui Marco, soțul Biancăi.

Marco a gafat-o din prima seară în Thailanda

Se pare că Marco a făcut o gafă chiar din prima seară, atunci când a avut impresia că nu este înregistrat. Concurentul a vrut să spună ceva fără să aibă microfonul pornit, însă replica lui a ajuns tocmai la Bianca. Prin intermediul cutiei, soția sa a putut auzi conversația și a aflat ce se întâmpla pe cealaltă insulă.

În momentul în care semnalul cutiei s-a auzit, concurentele și ispitele masculine s-au apropiat pentru a afla ce mesaj urma să fie transmis. Situația a provocat imediat reacții. Armina, soția lui Marcel, a comentat momentul cu ironie, în timp ce Alberto Grecu a considerat că gestul lui Marco este nepotrivit încă de la începutul experienței.

„N-a mai văzut femei în viața lui”, a declarat Armina, soția lui marcel. „Ce să zic? Cam urât din prima seară”, a fost reacția ispitei masculine Alberto Grecu.

Nici Cătălin Brânză nu a rămas indiferent. Reacțiile ispitelor au arătat că testul din Thailanda a început deja să producă tensiuni, iar primele zile ale sezonului 10 se anunță pline de surprize.

„M-a deranjat pe mine din exterior, dar pe ea”, a fost și reacția lui Cătălin Brânză.

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