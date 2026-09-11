Concurentul de la Insula iubirii care pică în ispită chiar din prima seară. Primele reacții: ”N-a mai văzut femei în viața lui”

Concurentul de la Insula iubirii care pică în ispită chiar din prima seară. Primele reacții: ”N-a mai văzut femei în viața lui”
Galerie Foto 6
Gafa făcută de un concurent de la Insula Iubirii / Sursa foto: Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Insula Iubirii, sezonul 10, a început intens, iar primele ore petrecute în Thailanda au fost suficiente pentru ca testul să devină unul cu adevărat complicat. Încă din prima seară, un concurent a picat în ispită atunci când credea că nimeni nu îl aude. Doar că partenera lui a avut parte de o surpriză și a putut auzi totul de pe cealaltă insulă, cu ajutorul „Cutiei cu surprize”.

„Cutia cu surprize” este una dintre noutățile sezonului 10 și a fost introdusă de Radu Vâlcan pentru a aduce și mai multă tensiune în timpul testului. Amplasată în apropierea Flăcării Ispitei, aceasta se activează în momente importante, iar concurenții pot primi informații sau pot auzi declarații venite de pe insula partenerilor.

Pe baza trailerului pentru această săptămână, am auzit deja o situație care promite să stârnească reacții. Vocea care se aude din cutie este a lui Marco, soțul Biancăi.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Sursa foto: Antena 1

Marco a gafat-o din prima seară în Thailanda

Se pare că Marco a făcut o gafă chiar din prima seară, atunci când a avut impresia că nu este înregistrat. Concurentul a vrut să spună ceva fără să aibă microfonul pornit, însă replica lui a ajuns tocmai la Bianca. Prin intermediul cutiei, soția sa a putut auzi conversația și a aflat ce se întâmpla pe cealaltă insulă.

În momentul în care semnalul cutiei s-a auzit, concurentele și ispitele masculine s-au apropiat pentru a afla ce mesaj urma să fie transmis. Situația a provocat imediat reacții. Armina, soția lui Marcel, a comentat momentul cu ironie, în timp ce Alberto Grecu a considerat că gestul lui Marco este nepotrivit încă de la începutul experienței.

„N-a mai văzut femei în viața lui”, a declarat Armina, soția lui marcel.

„Ce să zic? Cam urât din prima seară”, a fost reacția ispitei masculine Alberto Grecu.

Nici Cătălin Brânză nu a rămas indiferent. Reacțiile ispitelor au arătat că testul din Thailanda a început deja să producă tensiuni, iar primele zile ale sezonului 10 se anunță pline de surprize.

„M-a deranjat pe mine din exterior, dar pe ea”, a fost și reacția lui Cătălin Brânză.

CITEȘTE ȘI: Marcel de la Insula Iubirii a răbufnit după valul de hate primit: „Pentru ce, ce am făcut? Am dat în cap?”

Au venit „cuplu” în Thailanda, dar iubirea era pa-pa! Secretul bine păzit din culise a ieșit la iveală

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort în casă. Soția a anunțat decesul
Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort în casă. Soția a anunțat decesul
Adrian, ambulanțierul care a murit după ce fusese trimis acasă de la urgențe, a fost înmormântat. Imagini dureroase
Adrian, ambulanțierul care a murit după ce fusese trimis acasă de la urgențe, a fost înmormântat. Imagini dureroase
Cine este persoana care a zburat în SUA pentru a-i fi alături Alinei Pușcău? Cadou special primit de la Dan Alexa
Cine este persoana care a zburat în SUA pentru a-i fi alături Alinei Pușcău? Cadou special primit de la Dan Alexa
Scandal monstruos la Insula iubirii 2026. Ispita Andrușca a sărit la bătaie. Cine a fost victima
Scandal monstruos la Insula iubirii 2026. Ispita Andrușca a sărit la bătaie. Cine a fost victima
Alertă la granița României. Două avioane F-14 au decolat pentru a survola zona
Alertă la granița României. Două avioane F-14 au decolat pentru a survola zona
Un sfert de secol de la 9/11. Ce NU știai despre atentatele care au schimbat lumea
Mediafax
Un sfert de secol de la 9/11. Ce NU știai despre atentatele care au schimbat lumea
Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș
Gandul.ro
Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Adevarul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Ce spune Bolojan despre zborul privat spre Mykonos
Digi24
Ce spune Bolojan despre zborul privat spre Mykonos
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Mediafax
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
Click.ro
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor.ro
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș
Gandul.ro
Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.