Prințul Marco nu-l iartă pe Speak. Deranjat de comentariile lui, concurentul Insula iubirii 2026 a răbufnit

Prințul Marco nu-l iartă pe Speak. Deranjat de comentariile lui, concurentul Insula iubirii 2026 a răbufnit
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Prnțul Marco, săgeți pentru Speak / Sursa foto: social media
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Prințul Marco a ieșit din nou la atac! După ce George Tănase și Ionuț Roșu au lansat o parodie savuroasă inspirată din Insula Iubirii, concurentul sezonului 10 a profitat de moment pentru a face o nouă comparație și a arunca săgeți către Speak.

Cei doi comedianți au transformat în pamflet cele mai cunoscute personaje și situații din actualul sezon, iar nici concurenții, nici ispitele și nici prezentatorul Radu Vâlcan nu au scăpat de glumele lor. Materialul a stârnit numeroase reacții și hohote de râs în mediul online, iar Marco a avut cuvinte de apreciere pentru prestația lui George Tănase.

În același timp, concurentul a făcut o comparație cu Speak, cu care a avut deja un schimb de replici în mediul online. Marco nu a ratat ocazia de a critica modul în care artistul comentează emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, proiect realizat alături de Florin Ristei.

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Prințul Marco, noi săgeți către Speak

Speak și Florin Ristei urmăresc episoadele din Insula Iubirii și își spun opiniile despre concurenți și ispite. Marco s-a arătat însă deranjat de unele comentarii făcute de Speak și a readus în atenție conflictul dintre ei.

Prințul Marco susține că între umorul lui George Tănase și stilul lui Speak există o diferență importantă. Dacă pe comediant îl apreciază pentru talent și pentru felul în care intră în pielea personajelor, despre Speak consideră că abordarea sa ar alimenta mai degrabă controversele și scandalul.

„Exista o mare diferență intre un om talentat ca acesta, care chiar este amuzant și se vede câtă muncă depune ca să își intre în personalitatea si personajul celor de la insula.
Iar despre acel personaj de la podcast care stă pe o canapea și incită oameni la ură și scandal nu pot să găsesc un talent (așa ca uramriți acest pamflet dacă vreți să râdeți fără să judecaţi oamenii pentru cea ce vedeți la TV!) Nimeni nu este perfect”, a scris Prințul Marco pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Ulterior, Marco a transmis și un mesaj despre nevoia de a accepta că nu poți fi pe placul tuturor. Concurentul a lăsat să se înțeleagă că preferă să își asume opiniile și criticile primite, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna apreciate de public.

„Dacă încerci să mulțumești pe toată lumea, devii invizibil; dacă nu ești dispus să provoci opinii divergente – să fii detestat de publicul nepotrivit – nu vei fi niciodată iubit de cel potrivit!”, a mai scris concurentul de la Insula Iubirii.

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