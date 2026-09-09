Prințul, criticat dur de ”sosia” lui de la Insula Iubirii. Răzvan Manea a luat-o la țintă și pe Bianca: ”Teroristă”

Noul sezon Insula Iubirii a fost așteptat cu entuziasm de mulți, iar primele episoade i-au adus în fața micilor ecrane și pe concurenții fostelor sezoane. Printre cei care au urmărit primele ediții se numără și Răzvan Manea, fost concurent al sezonului 4. Acesta a analizat intens concurenții și a avut ceva de spus despre Prințul și partenera sa. Răzvan i-a luat în vizor și nu i-a lăsat să scape prea ieftin.

Răzvan Manea nu e străin de experiența Insula Iubirii. Acesta a participat în cadrul sezonului 4, alături de Cati Dimache, iubita sa de la acel moment. În Thailanda, cei doi s-au lăsat ispitiți, iar după filmări au încercat să își mai dea o șansă, însă în cele din urmă s-au despărțit definitiv.

Acum, fostul concurent a fost readus în atenția tuturor după ce a fost asemănat cu Prințul, concurent în sezonul 10. Fanii au spus că aceștia seamănă izbitor de mult, așa că Răzvan a stat cu ochii pe „sosia” lui și nu s-a sfiit să îl critice dur.

Răzvan Manea, critici durea pentru Prințul și Bianca

Fostul concurent a stat cu ochii pe Insula Iubirii și a tras rapid concluziile despre „sosia” lui. Acesta este convins că Prințul va face „multe rele” în Thailanda și asta pentru că a fost ținut în frâu până acum. Răzvan Manea spune că nu îl înțelege cum atâția ani a stat alături de partenera lui și nu a experimentat nimic.

Se pare că acesta este de părere că în anii tinereții trebuie să experimentezi cât mai multe pentru ca mai apoi, când îți întemeiezi o familie, să nu îți fugă gândul în alte părți. Tocmai pentru că Prințul nu a avut parte de această experimentare, Răzvan consideră că va face ravagii în Thailanda.

Nici Bianca nu a scăpat. Răzvan nu a zugrăvit-o pe aceasta în termeni prea măgulitori și i-a criticat gelozia excesivă, numindu-o teroristă.

„Nu-l înțeleg pe văru, pe Prințul, nu-l înțeleg. Bă frățioare, ai zis că ai 33 de ani, ai stat 10 ani cu ea, de 3 ani ești căsătorit cu ea. Ok, bun, până aici e ok. Înseamnă că la 23 de ani, când aveai vârsta lui Remi, tu te-ai cunoscut cu ea. Eu nu sunt adeptul ca la 23 de ani să-ți iei pe una și să stai cu ea 10 ani, ca la 30 de ani să-ți dai seama că ai fost ținut în cușcă, mai ales de una cum e asta a lui Prințul, teroristă. Păi uitați-l pe Prințu, zici că e un animal care a fost ca un leu ținut în cușcă. A fost ținut în cușcă 10 ani și acum când a ieșit se vede ce se destrăbălează. Dacă nu face Prințul multe rele, ca să știți de la mine! Pe lângă chestia asta, frate, la 23 de ani eu aveam în cap să aduc acasă cât mai multe. Păi asta ai în cap să ai cât mai multe femei și să descoperi. Să o vezi și pe aia cum e și pe aia și pe aia. La 23 de ani eu asta aveam în cap. E, la 35 de ani mi-am cerut iubita în căsătorie, m-am logodit, am făcut astea. Ați înțeles? De la 20 la 30 am făcut de toate. Acum să mă ierte Dumnezeu, Prințul la 23 de ani să o iei pe una, de 10 de ani împreună, de 3 ani căsătoriți. Păi, stai, bă, că la 35 de ani o să-ți dai seama că tu nu ți-ai trăit anumite chestii în viață. Ai înțeles? Și o să consideri că o cam iei razna. Bă, pe la 35 de ani o să îți dai seama că au început să-ți placă cluburile, mă când naște nevasta”, a spus Răzvan Manea.

CITEȘTE ȘI:

Ce spune Răzvan Manea după ce internauții l-au comparat cu Prințul Marco. „Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”

Prințul Marco, atac la adresa lui Speak. Concurentul de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri neștiute: „Să vorbim despre suma pe care ai primit-o”

Foto: Social media