Armina a recunoscut cu ce se ocupă în Tenerife, de fapt. Din ce face bani soția lui Marcel

Armina de la Insula Iubirii a spus, în sfârșit, din ce își câștigă banii în Tenerife! Se pare că soția lui Marcel se laudă cu un stil de viață cosmopolit și poze „old money”, dar jobul pe care îl practică în Spania arată că totul este doar o simplă iluzie. Stabilită în insulă după ce l-a cunoscut pe soțul ei, aceasta lucrează la un hotel și promovează câteva viluțe pe social media.

„Lucrez în domeniul hotelier, iar pe lângă asta mă ocup de imobiliare împreună cu soțul meu, în Tenerife. Închiriem vile pentru români, facem reclamă la vile”, a spus Armina.

Armina, fițe de nedescris la Insula Iubirii

Deși activitatea ei se rezumă la servicii hoteliere și plasat reclame pe internet pentru proprietățile altora, Armina a afișat la Insula Iubirii o arogantă greu de digerat. Mai mult, soția lui Marcel a ținut să le bată obrazul celor care nu se ridică la așa-zisele ei standarde.

„Trăim în Tenerife. Este a cincea oară când vin în Thailanda. Am lucrat și în Monaco. Dacă mă luai din Brăila, înțelegeam…”, a spus Armina.

Discrepanța dintre fițele de Monaco și munca la foc automat pentru chirie demonstrează încă o dată cât de ieftin este ambalajul de pe rețelele de socializare. Multe domnișoare din ziua de azi defilează cu poze din locații de lux, dar uită că faima nu-ți umple și portofelul. Cert este că, oricât de sus ai ajunge, nu e bine să uiți niciodată de unde ai plecat.

Cu ce se ocupă, de fapt, Marcel

Nici soțul său, Marcel Andrei, nu stă pe vreun munte de bani. Vedeta TV a lăsat munca din HORECA pentru a deveni un simplu promotor de imagine pentru proprietăți care nu-i aparțin sub nicio formă. Într-un dialog care îi dă jos toate măștile de om de afaceri, Marcel a explicat exact cum se împart sarcinile și de ce nu a avut timp să devină un veritabil creator de conținut online.

Remi: Dar tu ce lucrezi? Cu ce te ocupi? Marcel: Am lucrat ca şi chelner la bar la un hotel de 5 stele, până m-am reprofilat spre imobiliare, pe partea de imagine. Preiau vile cu piscine, dar nu sunt ale mele. Eu le promovez şi cine mă sună i le închiriez. Vreau să mă reprofilz în treaba asta. E ceva mai nou, mai interesant. Că jobul de chelner îl găseşti pe metrul pătrat. Remi: Dar nu te-ai gândit să faci ceva în online, după prima emisiune? (n.r sezonul 8, când a participat ca ispită) Marcel: Dacă mă crezi, nici n-am avut timp. Am adus-o şi pe nevastă-mea (n.r – Armina) în Tenerife, a trebuit să facem acte, după să muncim pentru chirie, maşină. Îţi trebuie multe.

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De ce boală secretă suferă Armina. Marcel, soțul ei, a dat-o de gol, imediat cum a ajuns la Insula Iubirii